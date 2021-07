Kofax und Coforce liefern intelligente Automatisierung zur digitalen Transformation des Bildungssektors

Digital Teaching Assistant für Bildungseinrichtungen in NL wie ROC Midden Nederland

Kofax, ein führender Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, und sein Platin-Partner Coforce aus Ede in den Niederlanden unterstützen gemeinsam die digitale Transformation des niederländischen Bildungssektors. Coforce erarbeitet diese Lösungen auch zusammen mit iPM Partners, einem Beratungsspezialisten für das Bildungswesen. Ziel ist es, Bildungseinrichtungen bei der Implementierung von Robotic Process Automation (RPA)-Software zu unterstützen, die unzähligen zeitaufwendigen und teuren manuellen Arbeitsabläufe, wie sie im Bildungssektor üblich sind, zu automatisieren und so einen schlanken und kosteneffizienten Betrieb zu ermöglichen. Die neuen Digital Teaching Assistants gestatten es, ineffiziente Prozesse intelligent zu automatisieren – vom Onboarding der Studenten bis zur Rechnungsbearbeitung.

Digitale Transformation im Bildungswesen

“Es ist inspirierend, mit unserem niederländischen Partner Coforce zusammenzuarbeiten, um die digitale Transformation der Workflows im Bildungswesen zu beschleunigen”, sagt David Powell, Senior Vice President of EMEA Sales bei Kofax. “Die innovativen Automatisierungslösungen, die sie entwickelt haben, und die Erfolge, die Kunden damit erzielen, machen deutlich, wie wirksam intelligente Automatisierung ist, wenn Organisationen kostengünstiger und effizienter arbeiten möchten.”

Die strategische Rolle von RPA-Technologie

Immer mehr Bildungseinrichtungen wenden sich an Coforce. Als RPA-Spezialist ist das Unternehmen in einer Reihe von Branchen tätig und kann eine klare Erfolgsbilanz vorweisen. Coforce nutzt Kofax RPA und Kofax TotalAgility® Software, um Kunden skalierbare Lösungen und Support für ihre Automatisierungsszenarien zu liefern. So rollen beispielsweise ROC Midden Nederland und weitere niederländische Bildungseinrichtungen Kofax RPA als Digital Teaching Assistant in ihren Organisationen aktiv aus. ROC Midden Nederland bietet mit seinen rund 1.750 Mitarbeitern circa 18.000 Schülern eine Ausbildung in 13 berufsbildenden höheren Schulen, im VAVO Lyceum und durch Firmenschulungen an. Dabei blickt die Bildungseinrichtung über einzelne Automatisierungsprojekte noch hinaus und prüft, wie RPA-Technologie eine strategische, organisationsweite Rolle von größerem Umfang spielen kann.

Digitalisierung mit greifbarem ROI

Erik van Doorn, Gründer und Geschäftsführer von Coforce, sagt: “Coforce ist stolz, den niederländischen Bildungssektor bei der Einführung von Kofax RPA unterstützen zu können, sodass sie bei ihrer Digitalisierungsreise die nächste Stufe erreichen. Unter Rückgriff auf das Wissen von iPM als spezialisiertem Beratungsunternehmen im Bildungsbereich freuen wir uns, unseren Kunden helfen und einen greifbaren ROI gewährleisten zu können.”

In einem Jahr mehr als fünf wesentliche Prozesse automatisiert

Die erweiterte Partnerschaft zwischen Kofax und Coforce ermöglicht es Kunden, ihre Automatisierung schnell zu skalieren. Innerhalb eines Jahres haben die Digital Teaching Assistants mehr als fünf primäre Prozesse automatisiert, darunter:

>> Registrierungsprozess für neue Studenten

>> Abwesenheitsregistrierung und Abwesenheitsverwaltung

>> Schüler-Trackingsystem und die entsprechende Verwaltung

>> Effizientere Planung von Unterrichtsstunden und Lehrern

>> Onboarding und Registrierung neuer Mitarbeiter

>> Rechnungsverarbeitung und administrative Mail-Workflows.

ROC Midden Nederland hat bereits weitere Anwendungsfälle identifiziert und rechnet damit, dass sich das Tempo der Automatisierung in den kommenden Monaten noch beschleunigen wird.

Über Coforce

Coforce ist ein niederländischer RPA-Spezialist, der Unternehmen und Institutionen mit Wissen und Beratung beim Übergang zu neuen und effizienten automatisierten Formen und bei der Zusammenarbeit zwischen Menschen, Prozessen und technischen Systemen unterstützt. Als zertifizierter Platin-Partner von Kofax ist Coforce ein anerkannter Spezialist und Implementierungspartner für Kofax RPA und Kofax TotalAgility. Das niederländische Unternehmen beschäftigt eine große Anzahl zertifizierter RPA-Spezialisten, die Geschäftsprozesse abbilden und technischen Support leisten.

Um mehr über die Erfolge von Coforce im Bildungsbereich zu erfahren, besuchen Sie https://www.rocmn.nl/ oder laden Sie den Digital Teaching Assistant herunter. Coforce organisiert derzeit auch Runde Tische, bei denen das ROC Midden Nederland seine Erfahrungen teilt. Kontaktieren Sie Coforce unter +31 (0) 318 64 87 42, um sich anzumelden.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.coforce.nl

Über Kofax

Kofax ermöglicht es Organisationen, “Work Like Tomorrow”™ schon heute zu realisieren. Die Softwareplattform Intelligent Automation von Kofax hilft Unternehmen, informationsintensive Geschäftsprozesse umzuwandeln, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Dabei kombiniert Kofax RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu erleichtern und Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität steigern. Weitere Informationen unter kofax.de.

Firmenkontakt

Kofax Deutschland AG

Melanie Schäty

Dornhofstr. 44-46

63263 Neu-Isenburg

+49 (0) 172 658 088 6

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.kofax.de/

Pressekontakt

Möller Horcher Kommunikation GmbH

Amelie Zawada

Heubnerstraße 1

09599 Freiberg

+49 (0)3731 20 70 916

amelie.zawada@moeller-horcher.de

https://www.moeller-horcher.de/

Bildquelle: @ Kofax