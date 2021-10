Kneipenshow Homekneiping und Biertasting als Online- oder Hybrid-Event

Deutschlands kultige Kneipenshow Homekneiping, gerne kombiniert mit einem Biertasting mit dem Bier-Sommelier Michael Busemann, bietet nun die Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse als kurzweiliges Event an. Buchbar ist dieses Event für Unternehmen als online oder Hybrid-Veranstaltung.

Homekneiping für Firmen – Mit Deckers, Wenzel und Gröning auf ein Bier lachen

Was tun, wenn die Lieblingskneipe geschlossen bleibt? Aus dieser Situation während des Lockdowns entstand die Kult-Show “Homekneiping” der drei Künstler Vera Deckers, Heinz Gröning und Keirut Wenzel. Denn das Homekneiping bringt die Lieblingskneipe einfach zu jedem nach Hause, ohne dabei eine Spur an Unterhaltung, Humor und Slapstick zu verlieren. Produziert wird die Kabarett-Kneipen-Show aus dem “Heimathirsch” in Köln-Nippes und ist ab sofort auch online oder als Hybrid-Veranstaltung buchbar.

Künstlertrio – Scharfsinniger Witz, kurzweilige Fakten und eine Spur Wahnsinn

Das Künstlertrio steht für raffinierten Witz, kurzweilige Fakten, Spontaneität und gute Laune.

Kabarettistin Vera Deckers ist bekannt für ihre scharfsinnigen und humorvollen Auftritte. Charmant weiß sie mit messerscharfem Blick die Tücken des Alltags unter die Lupe zu nehmen und ihr Publikum zum Lachen zu bringen. Diese Eigenschaften machen Deckers zu einer äußerst beliebten Kabarettistin auf Rednernächten, Vortragsreihen und Firmenveranstaltungen.

Heinz Gröning kennt man auch als “der unglaublich Heinz”. Der Comedian überzeugte zuletzt mit seiner Laugh-Story “Der perfekte Mann”. Darin nimmt er den Humor in einer Partnerschaft urkomisch aufs Korn und beweist, dass er in der Lage ist, seine Frau allein durch seine Existenz komplett in den Wahnsinn zu treiben. Der Dritte im Bunde des Künstlertrios ist der Kabarettist Keirut Wenzel. Der studierte Biologe zeigt auf vergnügliche, kurzweilige Weise wie amüsant Wissenschaft sein kann. Banal brillant und nah am Publikum präsentiert er Alltägliches aus biologischer Perspektive – frisch, frech und spritzig.

Ihre gemeinsame Kabarett-Kneipen-Show präsentieren die drei Künstler erfolgreich seit April 2020. Seit Dezember 2020 wird sie online für Firmenveranstaltungen gebucht und seit Oktober 2021 findet die Show als Hybridveranstaltung statt.

Zusammen besser – Homekneiping und Biertasting kombinieren

Als stark vernetzte und hervorragend informierte Eventmanagerin stieß Ellen Kamrad früh auf die Idee des Homekneiping. Kamrad war angetan von der Idee und machte sich ein Bild über das angebotene Programm. Daraus entstand die Idee: Warum nicht das Homekneiping mit einem Bier-Tasting kombinieren? Und schnell hatte Kamrad auch für das Bier-Tasting den richtigen Ansprechpartner gefunden: den Bier-Sommelier Michael Busemann.

Bier ist nicht Bier – Mit Freunden die Welt der Biere erkunden

Bier ist nicht Bier und einer, der das wissen muss, ist Bier-Sommelier Michael Busemann. Ausgebildet an den renommierten Instituten Doemens Bier-Akademie München und dem Bierkulturhaus bei Salzburg, leitet Busemann heute im Verband der Bier-Sommelier die Sektion Rheinland. Und genau ihn konnte Eventmanagerin Ellen Kamrad für das Homekneiping-Konzept gewinnen. Busemann führt dabei die Teams und Interessierten durch die Welt der Biere. Technik und Wissenswertes über Biere stehen hierbei genauso im Mittelpunkt wie lustige Anekdoten und Fakten. Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz: Sechs unterschiedliche Biere warten darauf, durstige Gaumen mit ihren Geschmacksnoten zu begeistern.

Homekneiping mit Biertasting – Exklusiv über Kölner Eventagentur buchbar

Unternehmen und Teams können das exklusive Paket aus Homekneiping mit dem Künstlertrio und Bier-Tasting mit Michael Busemann ab sofort über die Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse buchen. Als Inhaberin ist Ellen Kamrad besonders stolz, ihren Kunden dieses einzigartige Event als Online- oder Hybrid-Veranstaltung anbieten zu können. “Die Kombination ist einzigartig und verspricht lustige Unterhaltung und Genuss für alle. Das Event bietet endlich wieder die Möglichkeit, gemeinsam zu lachen und zu genießen”, strahlt Kamrad. Zusammen mit ihrem Team freut sich Kamrad auf Anfragen von Unternehmen, Teams und großen Gruppen. Dabei übernimmt sie mit ihrer Agentur sämtliche Vorbereitungen. “Das Event findet per Zoom-Meeting statt oder auch als Publikums-Event und gerne stellen wir auch individuelle Ergänzungen für unsere Kunden zusammen”, sagt Kamrad. Anfragen nimmt die Agentur gerne sowohl schriftlich per E-Mail oder telefonisch entgegen.

Hier finden Sie mehr Informationen zum Homekneiping und dem Biertasting:

https://ellenkamrad.de/specials/online-biertasting-bierprobe-bierverkostung

https://ellenkamrad.de/specials/online-kneipenshow-aus-dem-heimathirsch

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

