KLINIKUM AM WEISSENHOF: STELLENANGEBOTE PSYCHIATRIE

Arbeiten in der Psychiatrie – für Sie weit mehr als ein Beruf? Es ist Ihnen wirklich wichtig, dass es Ihren Patient*innen nach der Behandlung körperlich und seelisch besser geht? Dafür tun Sie, was Sie können, und haben große Erwartungen an sich selbst?

Um diese tatsächlich erfüllen können, benötigen Sie ein Umfeld, in dem Sie sich wohlfühlen und das Sie positiv verstärkt: Kolleg*innen, die Sie motivieren, Arbeitsbedingungen, die Sie stark machen, und einen Arbeitgeber, der Sie als Mensch und Mitarbeiter*in schätzt und unterstützt.

Im Klinikum am Weissenhof bieten wir Ihnen all das – und noch vieles mehr.

Ob als Teil unserer Ärzte- und Psychologen-Teams, im Pflege- und Erziehungsdienst, in der Fachtherapie, im Sozialdienst oder in der medizinischen Assistenz – im Klinikum am Weissenhof haben Sie die Chance, Karriere zu machen und beruflich immer erfolgreicher zu werden.

Wir sind eine moderne psychiatrische Fachklinik mit circa 1500 Mitarbeiter*innen. An unseren sieben Standorten in Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Brackenheim und Ludwigsburg behandeln wir in sieben eigenständigen Kliniken jährlich etwa 13.000 Patient*innen (teil-) stationär sowie ambulant. Wir verfügen über 700 stationäre und über 130 tagesklinischen Plätze.

Wie WIR uns auszeichnen:

Wir leben ein gutes Miteinander (flache Hierarchien sowie rege Kommunikation, Offenheit und Wertschätzung) und eine ausgewogene Work-Life-Balance (flexible Arbeitszeitmodelle, Jobsharing und eine betriebliche Kinderbetreuung). Allen unseren Mitarbeiter*innen bieten wir hervorragende Entwicklungschancen durch Fort- und Weiterbildungen sowie eine attraktive Entlohnung durch sehr gute Bezahlung und betriebliche Altersvorsorge.

Über unser Betriebliches Gesundheitsmanagement bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Freizeit- und Gesundheitsangeboten sowie unter anderem ein gesundes Kantinenessen. Viele tolle Extras wie Rabattaktionen, unser Jobticket, eine tolle Arbeitsumgebung, Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie kostenfreie Parkplätze runden unser Angebot ab.

Wie ANDERE uns auszeichnen:

Wir wurden bereits mehrfach nach dem KTQ-Verfahren (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) zertifiziert und für unsere hervorragenden Arbeits- und Rahmenbedingungen als “Great Place to Work” ausgezeichnet.

Für unsere strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik haben wir 2019 das Zertifikat “audit berufundfamilie” erhalten. Seit 2020 sind wir als Zeichen unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Sie möchten mehr über uns erfahren? Auf unserem Jobportal www.mein-weissenhof.de finden Sie Informationen über unsere Stellenangebote Psychiatrie und uns als Ihrem neuen Arbeitgeber. Lassen Sie sich von dem begeistern, was wir Ihnen bieten können.

Wir haben Sie überzeugt? Sie möchten Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf eines unserer Stellenangebote Psychiatrie oder Ihre aussagekräftige Initiativbewerbung!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

