Klassiker Pflegefonds mit attraktiver Rendite

Begehrte Lage in der Metropolregion und sofort 4 % p.a. monatliche Ausschüttung steigend!

Im Bundesland Sachsen hat IMMAC in Leipzig-Eilenburg ein Objekt (Betreutes Wohnen mit Pflege) mit insgesamt 148 Wohneinheiten erworben. Die Einrichtung profitiert vom günstigen und nachhaltigen Standortfaktor, dem hohen Nachfragepotenzial im Einzugsgebiet sowie dem hohen Modernisierungsgrad. Die bisher etablierte Betreiberin, eine regional ansässige und inhabergeführte Betreibergruppe wird auch in Zukunft Betreiberin der Seniorenresidenz sein.

Die 1978 als klassisches Wohnhaus errichtete Immobilie wurde 2015 von der Amalie Weißenfelser GmbH gekauft, mit dem Plan, sie in eine Seniorenwohnanlage umzuwandeln. Der Plan ging auf: Bereits vor Ende der umfassenden Sanierungsarbeiten war das Objekt zu 100 Prozent vermietet! 2017 war es dann so weit und die Bewohner konnten die Amalie Seniorenwohnanlage beziehen. Der Grund für die hohe Auslastung des Objekts liegt auf der Hand: Einer der wichtigsten Faktoren für Senioren bei der Wahl der Altersresidenz die Nähe zum gewohnten Umfeld. Hier fehlt es jedoch in Eilenburg und Umgebung am passenden Angebot: Bei Anwendung einer Bedarfsquote von fünf Prozent auf die 65-jährigen und Älteren bestand im Einzugsbereich von Eilenburg im Jahr 2019 ein potenzieller statistischer Bedarf an 810 Einheiten für betreutes Wohnen – prognosegemäß wird dieser Bedarf bis 2035 auf 1.089 Einheiten steigen. Demgegenüber steht ein Angebot von 281 Wohneinheiten.

Insbesondere mit den kürzlich finalisierten Transaktionen in Sachsen trägt IMMAC dem steigenden Bedarf an ambulanten Wohn- und Betreuungsformen Rechnung. Wie auch in der im Dezember 2020 erschienenen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes lesbar, konnte in diesem Bereich in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet werden. Die hierbei deutlich weniger ausgeprägten regulativen Vorgaben des Gesetzgebers tragen dazu bei und befördern Investitionen im ambulanten Bereich. Gerade in der Kombination aus vollstationärer und ambulanter Betreuung, bis hin zu sich sinnvoll ergänzenden Quartiersentwicklungen sieht IMMAC zunehmend Chancen. Die Einrichtung in Leipzig-Eilenburg konnte zu einem attraktiven Kaufpreis erworben werden und die monatliche Ausschüttung vom IMMAC 109. beträgt anfänglich bereits 4 % p.a. steigend.

Die herausragenden Merkmale des IMMAC 109. Pflegefonds:

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt

Seniorenresidenz in der begehrten Wirtschaftsregion Leipzig-Halle

Keine Bau- und Fertigstellungsrisiken

Sofort monatliche Auszahlung 4 % auf 4,25 % p.a. steigend zuzüglich Wertentwicklung des Anlagekapitals

Auszahlung erfolgt sofort im Folgemonat der Einzahlung

Erfahrener Betreiber Amalie

Inflationsschutz durch langfristig indexierten Pachtvertrag

Nebenkosten, Instandhaltung trägt der Betreiber

Beteiligung ab 20.000 EUR

Progn. Laufzeit ca. 14,7 Jahre (31.12.2035)

Progn. Gesamtmittelrückfluss 174 %

Viele Referenzen

Erfahrenes Management

IMMAC Pflegefonds mit Bestnoten der Analysten ***** sehr gut

IMMAC wurde als Investor des Jahres 2020 ausgezeichnet

Ausgezeichnete Leistungsbilanz

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Unterlagen anfordern unter: http://www.pflegeimmobilie.net/pflegefonds/leipzig-eilenburg/

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. AIF´s ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2021

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

