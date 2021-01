Kieferorthopädie in Hamm: Zahnpflege ist wichtig

Zähne mit Zahnspange richtig pflegen – Tipps vom Kieferorthopäden aus Hamm

HAMM. Wenn in der Kieferorthopädie eine festsitzende Zahnspange verordnet wird, kann das tägliche Zähneputzen zur Herausforderung werden. Dr. med. dent. Stefanie Flieger und Dr. med. dent. Thomas Ziebura, Kieferorthopäden (KFO) aus Hamm, kennen die Putzprobleme von Spangenträgern aus täglicher Anschauung. Ihre Botschaft: Zahnpflege und Mundhygiene sind auch mit Zahnspange gar nicht so schwer – man muss nur wissen, wie es richtig gemacht wird.

Experten für Kieferorthopädie in Hamm betonen: Tägliche Zahnpflege ist unverzichtbar

“Natürlich bleibt die gründliche Zahnpflege auch mit Zahnspange ein Muss. Zwischen Zähnen und Spange können sich sonst leicht Speisereste und Bakterien festsetzen, den Zahnschmelz angreifen und Kariesherde bilden”, stellt Dr. Flieger klar. Kritische Stellen sind insbesondere die aufgeklebten Befestigungen, die sogenannten Brackets, und die Zwischenräume zwischen Drähten und Zähnen”, ergänzt ihr Kollege Dr. Ziebura. Und wie beim normalen Zähneputzen benötigen auch die Zahnzwischenräume eine sorgfältige Reinigung, um kariesbildenden Bakterien keine Chance zu geben. Neben der Zahnbürste empfehlen die beiden KFO-Experten Spangenträgern insbesondere Mundduschen und Zahnzwischenraumbürsten.

Mit Spange richtig putzen – das empfiehlt die Kieferorthopädie in Hamm

Ganz wichtig: Für eine gründliche Reinigung müssen Spangenpatienten ein bisschen mehr Zeit einplanen – etwa fünf Minuten. Vor dem Putzen wird der Mund gründlich mit warmem Wasser ausgespült, wodurch gröbere Speisereste schon gelöst werden. Dann ist die Zahnbürste am Zug. Wer keine elektrische Zahnbürste benutzt, setzt die Borsten am Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch an und bürstet langsam mit kleinen Rüttelbewegungen im 45°-Winkel oberhalb der Brackets nach unten weg. Behutsames Vorgehen ist geboten, um die Spange nicht zu beschädigen. So arbeitet man sich Abschnitt für Abschnitt durch das Gebiss. Danach werden die Flächen unterhalb der Brackets ebenso bearbeitet. Eine Zahnzwischenraumbürste befreit die Zahnzwischenräume von Resten und Belägen. Und zum Abschluss der Zahnreinigung spült eine Munddusche noch verbliebene Speisereste fort.

“Nach dem Putzen sollte man die Zähne noch einmal im Spiegel kontrollieren”, meint Dr. Flieger. “Dabei kann man manchmal noch Stellen entdecken, die unzureichend geputzt wurden, und nachreinigen.” So ist nach Einschätzung der Fachärzte für Kieferorthopädie in Hamm eine optimale Zahnpflege auch mit festsitzender Spange kein Problem – und die Zähne bleiben gesund, bis die Spange entfernt wird.

In der Kieferorthopädie in Hamm behandeln Dr. Stefanie Flieger und Dr. Thomas Ziebura Patienten in jedem Alter. Sowohl die Keramikbrackets für ihre festsitzenden Zahnspangen, als auch die Aligner sind unauffällig, widerstandsfähig und schonend. Der besondere Schwerpunkt liegt bei der Lingualtechnik. Die unauffällige innenliegende Zahnspange behauptet sich mit ihrer Leistungsfähigkeit.

