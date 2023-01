Irena Markovic von Lifestyle Properties: Luxusimmobilien für einen exklusiven Kundenkreis

Über Irena Markovic ihre Immobilienkanzlei Lifestyle Properties (Wien).

Lange Zeit zierte Irena Markovic als eines von Wiens erfolgreichsten Society Girls regelmäßig die Titelseiten bekannter Mode- und Klatschmagazine. Beruflich zieht es die Österreicher inzwischen allerdings schon seit einigen Jahren in eine ganz andere Richtung. Seit 2016 ist sie Inhaberin und Geschäftsführerin der Wiener Immobilienfirma Lifeystyle Properties und präsentiert dort ein eindrucksvolles Angebot an luxuriösen Liegenschaften.

Inhalt:

– Ein breit gefächertes Portfolio

– Die Geschichte hinter den Immobilien

– Die Kombination aus Event-Plattform und Immobiliengeschäft

– Erfolg trotz eines schwierigen Lebensstarts

EIN BREIT GEFÄCHERTES PORTFOLIO

Irena Markovic vermittelt mit ihrem Unternehmen Lifestyle Properties ein beeindruckendes Angebot an verschiedenen Liegenschaften. Egal, ob Luxuswohnungen, Villen, Einfamilienhäuser, Gewerbeobjekte oder Gastronomien – wer auf der Suche nach einer Immobilie in Wien ist, wird hier garantiert fündig. Für Irena Markovic ist es selbstverständlich, bei der Vermittlung der Objekte stets die Bedürfnisse des Kunden in den Fokus zu stellen und Immobilien zu finden, die hundertprozentig zu den entsprechenden Wünschen passen.

DIE GESCHICHTE HINTER DEN IMMOBILIEN

Wenn man Irena Markovic fragt, warum sie in die Immobilienbranche eingestiegen ist, fallen der gebürtigen Serbin zahlreiche Antworten ein. Zum einen ist das Immobiliengeschäft ein Markt, der ständig im Wandel ist und bei dem es immerzu neues zu lernen gibt, was Irena Markovic stets herausfordert und das Gebiet spannend macht. Zum anderen ist da aber auch ihre Leidenschaft für die Objekte selbst. Jedes Haus und jede Wohnung haben eine Geschichte zu erzählen. Irena Markovics Aufgabe als Immobilienvermittlerin ist es, neue Bewohner zu finden, die bereit sind, diese zu würdigen und gleichzeitig ihre eigene Geschichte zur Historie der Gebäude hinzuzufügen.

DIE KOMBINATION AUS EVENT-PLATTFORM UND IMMOBILIENGESCHÄFT

Irena Markovic ist den meisten Menschen nicht nur als Immobilien-Expertin, sondern auch als Mittelpunkt der Wiener High Society bekannt. So nutzte das ehemalige Model schon im zarten Alter von 19 Jahren ihre Kontakte aus der Modewelt, um die Eventagentur „Scandalous“ zu gründen. Eine Plattform, deren Veranstaltungen darauf ausgerichtet sind, hochkarätige Gäste aus den Bereichen Society, Diplomatie, Politik, Sport und Wirtschaft zusammenzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen und eigene Projekte in Gang zu bringen. Manch einer staunt zwar, wie dieses Konzept mit einer Immobilienkanzlei zusammenpasst, doch für Irena Markovic schließen sich die beiden Bereiche keinesfalls aus. Im Gegenteil: Gelegentlich kann das eine Geschäftsmodell sogar vom anderen profitieren, auch wenn der Immobilienhandel mittlerweile Irena Markovics Kerngeschäftsgebiet geworden ist.

ERFOLG TROTZ EINES SCHWIERIGEN LEBENSSTARTS

Dass Irena Markovic in ihren jungen Jahren schon so viel erreicht hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn der Lebensstart der Österreicherin fiel alles andere als leicht aus. Als 1989 geborene Serbin verbrachte sie ihren frühen Kindheitsjahre in einem Land, das von Krieg, Verlust und bescheidenen Verhältnissen geprägt war. Erst mit dem Umzug ihrer Familie nach Wien ergab sich für Irena Markovic die Chance, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mit einer Mischung aus Mut, guter Ausbildung und Wille ist es ihr schließlich gelungen, ihre Träume zu verwirklichen und die schwierige Vergangenheit hinter sich zu lassen.

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

Firmenkontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84

office@lifestyle-properties.at

http://www.lifestyle-properties.at

Pressekontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84

info@irenamarkovic.com

http://www.lifestyle-properties.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.