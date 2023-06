Intersolar Europe: Neue mobile Energielösung von Jackery

Jackery, weltweit führender Anbieter tragbarer sowie umweltfreundlicher Stromlösungen, präsentiert auf der Intersolar Europe 2023 in München erstmalig einen neuen Solargenerator. Damit unterstreicht das Unternehmen den Fortschritt seiner innovativen Technologie für nachhaltigeres Reisen und einen CO2-reduzierten Lebensstil.

Vom 14. bis 16. Juni 2023 steht auf der führenden Fachmesse für Solarwirtschaft am Jackery-Stand 470 in Halle C4 der Solargenerator der nächsten Generation im Mittelpunkt. Der Jackery Solargenerator 2000 Plus ist mit einer Reihe neuer und verbesserter Funktionen ausgestattet, die sich auf Zuverlässigkeit, Leistung und Funktionalität konzentrieren. So wird die mobile Solarlösung noch effizienter, um immer mehr Kundinnen und Kunden eine gleichsam portable wie leistungsstarke Batterielösung für ihre Outdoor-Abenteuer und ihr netzunabhängiges Leben zu bieten.

Die neue Powerstation in Kombination mit tragbaren Solarmodulen von Jackery ergänzt die Produktpalette der Jackery Solargeneratoren, die zur ersten Wahl von Van-Lifern und Notfalleinsatzkräften auf der ganzen Welt geworden sind. Während das Unternehmen weiterhin weltweit expandiert, hat sich der europäische Markt mit einem Wachstum von 417 % im Vergleich zum Vorjahr als die Region erwiesen, in der die Marke am besten abgeschnitten hat.

Die Marktführerschaft von Jackery ist auf das unermüdliche Engagement für technologische Innovation und eine Designphilosophie zurückzuführen, die sich auf Funktionalität, Vielseitigkeit und Leistung konzentriert. Die umfassende Erfahrung und das Fachwissen der Marke im Bereich der Solarenergie spiegeln sich in den Produkten wider, wie in der mit Spannung erwarteten Plus- und der Jackery Pro-Familie, die auch eine zuverlässige Stromversorgung für unvorhergesehene Notfälle bietet. Daher ist Jackery Anfang dieses Jahres eine Partnerschaft mit dem International Rescue Committee (IRC) eingegangen, um das IRC bei der Unterstützung von Menschen in verzweifelter Not auf der ganzen Welt zu helfen.

Da die Welt weiterhin mit hohen Energiepreisen zu kämpfen hat, ist Jackery bestrebt, seinen europäischen Kundinnen und Kunden eine umfassende Produktpalette anzubieten, die auf deren Bedürfnisse in allen Szenarien und Anwendungen zugeschnitten ist. Auf der Intersolar 2023 wird Jackery seine neueste Produktgeneration vorstellen, die in Kürze auf den Markt kommt.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

