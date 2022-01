Innovative SAP-Lösungen für Österreichs Energieversorger

Consulting-Unternehmen koenig.solutions expandiert nach Wien

Walldorf/Wien, 24. Januar 2022 – Die Walldorfer SAP-Beratung koenig.solutions gründet eine Niederlassung in Österreich. In Wien beraten die Experten des Unternehmens seit Ende letzten Jahres die Energieversorger des Landes bei der Optimierung ihrer Datenaustauschprozesse und schaffen so die Grundlage für Energiedatenmanagement mit höchster Qualität.

Seit Anfang November bringt das 2017 gegründete Beratungsunternehmen koenig.solutions seine Expertise auch in Österreich zur Geltung. Das Unternehmen reagiert damit auch auf die große Nachfrage, die sich in den letzten Monaten insbesondere bei den Lösungen für den Energiesektor zeigte.

Die neue Wiener Niederlassung richtet sich deswegen auch in erster Linie an Österreichs Energieversorger. Hierzu entwickelt und optimiert koenig.solutions Software- und SAP-Addons, die sich den Datenaustauschprozessen ihrer widmen. Die Experten legen großen Wert darauf, alle nötigen Komponenten speziell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden auszurichten. Alle Berater und Partner zeichnen sich durch technisches Know-How Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit aus. Die Lösungen sind so individuell, dass sie sowohl kleinere Stadtwerke als auch große Konzerne ansprechen.

„Umfangreiches Energiedatenmanagement mit einer hohen Qualität der Stammdaten und Vollständigkeit der Messwerte sind wesentliche Grundlage für die Wirtschaftlichkeit von Energieversorgungsunternehmen. Netzbetreiber sind dafür verantwortlich, dass diese Daten korrekt sind“, erklärt Gottlieb König, Geschäftsführer von koenig.solutions. „Und genau dabei unterstützen wir und unsere Lösungen die Energieversorger.“

Ehrgeiziges Ziel: Österreichs Energiemarkt powered by KS

Für die Wiener Niederlassung verantwortlich ist Anil Ugurlu. Der gebürtige Niederösterreicher freut sich, nach Monaten akribischer Planung jetzt mit dem operativen Geschäft loszulegen: „Wir wollen unsere im deutschen Markt erprobte Expertise jetzt auch in meinem Heimatland anbieten. Schon jetzt haben wir einen großen Stamm an Kunden und unser ehrgeiziges Ziel lautet: Wir wollen mit unseren Lösungen jeden Energieversorger in Österreich voranbringen.“

Um dieses Ziel zu erreichen, ist koenig.solutions schon kurz nach dem offiziellen Start in Österreich auf Wachstumskurs. „Wir suchen aktuell schon aktiv nach jungen und motivierten SAP-Beratern, die uns bei unserem erfolgreichen Weg begleiten wollen“, so Ugurlu, der auch persönlich den Wunsch hegt, junge Talente von dem großartigen Umfeld, das die SAP-Beratung in der Energiebranche bietet, zu überzeugen.

Die KS AT koenig.solutions GmbH ist eine Unternehmens- und IT-Beratung aus Wien, die im Dezember 2021 gegründet wurde. Ihr Beratungsschwerpunkt ist die Branchenlösung SAP for Utilities. Die Dienstleistungen bieten die SAP-Experten entlang der Wertschöpfungskette an – von der SAP-Beratung über die Projektleitung bis zur Projekt- und Produktentwicklung. Dabei legt das Unternehmen Wert auf Innovation, Kundenfokus und Qualität. Die KS AT koenig.solutions GmbH ist ein Tochterunternehmen der koenig.solutions GmbH, ein Unternehmens- und IT-Beratungsdienstleister mit 30 Mitarbeitern an den Standorten Walldorf und Frankfurt a.M. Die koenig.solutions GmbH wurde im Juli 2017 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen SAP for Utilities, Analytics, System-Transformation sowie SAP Information Lifecycle Management (ILM) an. Weitere Informationen unter www.koenig.solutions oder auf Social Media: LinkedIn, Xing und YouTube.

