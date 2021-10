Innere Ruhe in stürmischen Zeiten, aber wie?

Eine seltene Gelegenheit, an einem online Live-Event mit Maitreya Dadashreeji teilzunehmen. Die Session hilft einen ruhigen Verstand zu erfahren.

Auch wenn Höhen und Tiefen ein fester Bestandteil unseres Lebens sind, so fällt es uns nicht immer leicht, einen entspannten Umgang mit ihnen zu haben. Wir empfinden diese Situationen oft als sehr herausfordernd und reagieren auf körperlicher, mentaler oder emotionaler Ebene. Gerade in der aktuellen Zeit, die von zunehmender Unsicherheit geprägt ist, spüren Viele von uns vermehrt dieses “Wechselbad der Gefühle”. Doch wie können wir in solchen Situationen besser auf unsere psychische Gesundheit und unser Wohlbefinden achten?

In der aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, Unterstützung zu suchen und eine positive Lebenseinstellung zu haben. Um dir dabei zu helfen, haben wir diesen exklusiven Online-Event entwickelt, der dich dabei unterstützt, die Höhen und Tiefen des Lebens und die damit verbundenen Herausforderungen besser zu bewältigen.

Warum es sich lohnt an diesem Workshop teilzunehmen:

*** Stärkung deiner Resilienz, um die Unsicherheiten des Lebens besser bewältigen zu können

*** Praktische Schritte, die dir dabei helfen, das tägliche Leben auszubalancieren und den Verstand zu beruhigen

*** Folgen von anhaltendem Stress verstehen, Burnouts vorbeugen und einen insgesamt besseren Umgang mit Stress haben

*** Einfache Wege erkennen, um in deiner Kraft zu bleiben und körperliche, geistige und emotionale Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten

*** Ein kraftvoller Prozess der dir hilft, Positivität und Seelenfrieden zu erleben

Datum: Sonntag 24 Oktober | Zeit: 18Uhr (MEZ)|

Englisch mit Deutscher Übersetzung

Dauer: 90 Minuten

Kosten: EUR30 Euro

Link zur Anmeldung: Anmeldelink

MaitriBodh Parivaar wurde 2013 von Maitreya Dadashreeji gegründet und ist eine sozio-spirituelle Organisation, die von einer globalen Familie von Freunden geleitet wird. Sie alle haben persönlich eine positive Veränderung in ihrem Leben erfahren und sind mit dem gemeinsamen Ziel verbunden, die Botschaft der Liebe, der Transformation und des selbstlosen Gebens mit anderen zu teilen. Mit der Vision “Eine Welt, eine Familie ” widmen sie sich der Aufgabe, jedem Einzelnen auf der ganzen Welt zu helfen, seine persönlichen Herausforderungen und Belastungen zu überwinden.

