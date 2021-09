Informationen sind immer mit energetischer Ladung verbunden. Sie können positiv, neutral oder negativ beladen sein. Jeder Gedanke, jedes Essen, jede TV-Sendung, jede Musik, jedes Gespräch, jedes Buch bedeutet Information. Unser gesamtes System nimmt

Wenn du dich auf den Gedanken einlässt, dass ALLES Information bedeutet, so wirst du vielleicht auch Interesse daran haben, wie Informationen wirken und was sie IN dir bewirken.

Information dringen auf der einen Seite in unser System ein und treten auf der anderen Seite auch aus unserem System heraus.

Du in-formierst dich permanent. Bewusst und unbewusst. So funktioniert unser Leben.

Teilen wir das Wort in die beiden Wortstämme In und Formation so wird es noch klarer, was Information bedeutet: etwas geht in unser Inneres und nimmt dort eine Form an.

Jeder Gedanke, jede Nahrung, jedes Getränk, jede Nachricht, jede TV-Sendung, jedes Gespräch, jede Musik …ist Information.

Information ist energetisch geladen

Die Frage ist also: was macht die jeweilige Information mit uns in unserem Inneren und was geben wir selbst für Informationen nach außen ab?

Gedankenexperiment:

Stelle dir bitte kurz einen Gedanken vor, der in dir das Gefühl Angst erzeugt. Spüre nach, wie dein Körper darauf reagiert.

Jetzt stelle dir einen Gedanken vor, der dich mit Freude erfüllt. Spüre wieder deinen Körper nach.

Weiteres Experiment:

Schreibe auf ein leeres Blatt Angst und auf ein weiteres Blatt Vertrauen.

Stelle dich nun auf das Blatt Angst und nimm dir kurz 1-2 Minuten, um deinen Körper und seine Reaktionen wahrzunehmen. Wie fühlst du dich auf diesem Blatt? Wie geht es dir hier? Was macht das mit dir?

Stelle dich nun auf das Blatt Vertrauen. Nimm dir erneut 1-2 Minuten, um in Ruhe deinen Körper nachzuspüren. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir auf diesem Blatt?

Anhand dieser beiden wirklich kleinen Experimente wirst du merken und selbst erfahren, wie Informationen – einmal in Form von Gedanken und einmal in Form eines Wortes auf einem Blatt – in dir wirken und was sie bewirken.

Es ist also absolut wichtig, welche Informationen du aufnimmst und welche Qualität die Informationen haben, die du selbst durch Gedanken in dir erzeugst!

Energetische Qualität von Informationen

Es ist wichtig, dir über die energetische Qualität deiner Informationen bewusst zu werden. Sind sie positiv, neutral oder negativ beladen? Das zeigt dir dein Körper als Signalgeber sehr schnell! Nutze ihn dafür. Schließlich hast du ihn immer und überall dabei.

Sei dir bewusst, dass du mit diesen Informationen = energetischer Ladung etwas formst. Ja, du nimmst Einfluss auf Materie wie z.B. deine Zellen, deine Atmung, dein Herz, deine Organe. Ebenso nimmst du Einfluss auf andere, indem du Informationen sendest. Sei dir also auch hier bewusst, welche energetische Qualität du erzeugst!

In-Formiere dich so, dass es dir gut geht!

Wenn du Gesundheit leben und erhalten möchtest: denke „gesunde“ Gedanken, esse gesundes Essen, verbringe Zeit mit positiv geladenen Menschen.

Wenn du Erfolg leben möchtest: denke erfolgreiche Gedanken, lerne von erfolgreichen Menschen, suche dir Vorbilder, visualisiere das, was du in deinem Leben haben möchtest, mache es achtsam und ehrlich. Für Luftschlösser ist das Leben hier nicht gedacht.

Wenn du glücklich sein möchtest: denke freudige Gedanken – sie erzeugen in dir freudige Gefühle. Verbringe Zeit mit lustigen Menschen. Bringe dich selbst und andere zum Lachen. Nimm nicht alles zu ernst. Das hier ist zwar dein Leben und dieses birgt viele Herausforderungen, aber am Ende ist es „nur“ eine Lernerfahrung, die wir uns selbst ausgesucht haben. (Wenn dies auch nicht immer in unserem Bewusstsein ist)

Was du unterstützend tun kannst

Wenn du dein System neu formieren möchtest, gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine davon ist das MINDCLEANSE®️ Bewusstseinscoaching. Es verhilft dir sehr kurzfristig und zielgerichtet bei deiner Neu-Formation. Denn es Trans-formiert die Informationen, die dir nicht dienlich sind und erzeugt die In-Formationen, die dich dir selbst und deinem Seelenplan näher bringen.

Wenn du nach einer Krankheit Unterstützung brauchst, die dir hilft, dein inneres System neu zu ordnen und „gesunde“ Informationen für dich und deine Zellen zu erzeugen, dann bist du eingeladen, dich über ein intensives MINDCLEANSE® Bewusstseinscoaching nach einer Krebserkrankung zu informieren. Hier stehen die liebevolle Integration deiner Erkrankung und die kraftvolle Regeneration im Vordergrund.

Vielleicht bist du aber auch müde, erschöpft, kraftlos und hast das Gefühl, einem Burnout nahe zu sein bzw. spürst schon sehr deutliche Symptome. Dann begleitet dich ein intensives Burnout & Stress Bewusstseinscoaching zurück in deine Kraft und hin zu deinem Warum.

