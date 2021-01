Immobilien als Geldanlage. Das müssen Sie wissen.

Start: 26.01.2021 14:00 Uhr

Niedrige Zinsen machen einen Immobilienerwerb als Geldanlage interessant. Es gibt wenig Alternativen mit geringen Risiken, und die geringen Finanzierungszinsen bieten sehr hohe Renditechancen. Dennoch gilt es einige wichtige Punkte zu beachten.

Am Dienstag, den 26. Januar, um 14:00 Uhr sowie am Donnerstag, den 28. Januar, um 18:30 bietet die Finanzberatungsgesellschaft FORAIM jeweils ein Webinar zum Thema Immobilie als Kapitalanlage an. Ein Webinare dauert jeweils 30 bis 45 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Themen:

Aktuelle Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt

Lohnt es noch jetzt zu kaufen?

Droht eine Immobilienblase?

Unterschiedliche Immobilientypen

Welche Immobilienart eignet sich für welchen Anleger?

Wie misst man die Rendite einer Immobilie richtig?

Steuerliche Überlegungen zum Immobilienerwerb

Immobilienfinanzierung und langfristige Kalkulation

Konkrete Beispielrechnungen

Es handelt sich um Webinar aus der Reihe Private Finanzen Speed Dating

Speed Dating hat sich etabliert, sei es das Speed Dating, um einen Partner kennenzulernen oder einen Job zu finden. Kein Wunder, Speed Dating hilft erste Schritte zur Entscheidungsfindung zu optimieren. Deshalb sind auch die Online Private Finanzen Speed Datings wichtig und geeignet, Finanzentscheidungen zu etablieren. Die wesentliche Merkmale des Speed Dating

Kürze

Prägnanz

Interaktivität

sind auch Kennzeichen der Private Finanzen Speed Datings zu unterschiedlichen Finanzthemen der Finanzberatungsgesellschaft FORAIM aus Hamburg.

Wie bei jeder anderen Art des Speed Dating dient das Private Finanzen Speed Dating in erster Linie dem

Kennenlernen von Fakten

Kennenlernen von Tipps

Kennenlernen von wichtigen Entscheidungen

Die Teilnahme ist kostenfrei, um die Interaktivität zu bewahren ist die Teilnehmerzahl jeweils auf 15 Personen begrenzt.

Für wen ist das Webinar geeignet?

Für alle berufstätigen Menschen in einem Alter von 30 Jahren bis über 55 Jahren. Idealerweise verfügen Sie über mindestens 20.000 EUR Eigenkapital und haben als Ledige ein Einkommen von mindestens 2.500 EUR netto (Ehepaare 3.500 EUR netto). Vorkenntnisse sind nicht nötig. Auch wenn Sie sich schon mit dem Thema befasst haben, wird das Webinar für Ihre Entscheidungsfindung hilfreich sein, weil wir – FORAIM- mit einem etwas anderen Ansatz als viele andere Berater an das Thema herangehen. Dieser Ansatz beinhaltet auch eine explizite Risikobetrachtung, zeigt aber auch unterschiedliche Renditemöglichkeiten verschiedener Immobilientypen auf.

Wir zeigen Ihnen konkrete Beispielrechnungen, aus der Sie erkennen, wie Sie die Rendite einer Immobilienanlage richtig ermitteln,und welche Belastung/Überschuss sich langfristig ergibt. Zusätzlich hilft eine Szenarienberechnung, um mögliche Risiken in “echten” Geldbeträgen zu ermitteln. Im Webinar verwenden wir auch unsere Planungstools. Sie können also bereits im Seminar konkret sehen, wie sich der Erfolg einer Immobilie ändert, wenn eine oder mehrere Planungsgrößen nicht wie erwartet eintreten. Ein Speed-Dating ist interaktiv. Stellen Sie gern Fragen oder geben Sie uns Vorgaben zu der Planung und Berechnung. Die meisten Vorgaben können wir gleich im Webinar beücksichtigen.

Eine kurze Einleitung, wie wir Risiken und Chancen von Immobilien ermitteln, können Sie auf dieser Seite lesen: Immobilien berechenbarer machen

Die Hamburger Gesellschaft FORAIM berät zur privaten Finanzplanung und verfügt über ausgesprochene volkswirtschaftliche Expertise. Als nicht gebundener Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler kann FORAIM seinen Kunden unter anderem Investmentfondsanlagen, Immobilien und Versicherungslösungen vermitteln.

Das Motto von FORAIM lautet: Fachliche Kompetenz und ein kritisches Denken auch weit über den Tellerrand hinaus und abseits des Mainstream müssen sich nicht ausschließen.

