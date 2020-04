Im Frühling an das zukünftige Holzfertighaus denken

Klimafreundlich mit KfW-Förderung ein Holzhaus bauen

Holzfertighäuser und das Holzhaus befinden sich im Aufwind. Die Frühlingszeit ist eine gute Zeit um Pläne zu schmieden. Die Natur ist überall im Aufbruch, es blüht und duftet draußen. Wer sich mit dem Bau eines Hauses beschäftigt, sollte den Bau eines Holzhauses in Betracht ziehen. Auf dem Ratgeber- und Empfehlungsportal Holzbauwelt.de gibt es viele Informationen und Inspirationen.

Wer sich für das Holzhaus bauen oder Holzfertighäuser und das energieeffiziente Bauen interessiert, ist beim Ratgeber-Portal für Holzhäuser und den Holzbau goldrichtig. Die Holzhaus-Seite bietet abwechslungsreiche Infos für Häuslebauer die sich gezielt auf das Bauen eines energieeffizienten und klimafreundlichen Holzhauses vorbereiten.

Auf der Portalseite wird der moderne Holzhausbau in vier Schritten beschrieben. Beispielsweise welcher passende Haustyp wird bevorzugt? Massive Holzbauweise oder ein modernes Holzfertighaus in Holzrahmenbauweise? Wie sehen die verschiedenen Förderstufen der KfW-Förderung aus? Ein energieeffizientes KfW-55-Holzhaus bauen oder in KfW-40-plus Bauweise? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Viele Bildbeispiele vom Holzhaus Bungalow bis zum Schwedenhaus und Mehrfamilienhaus findet man in der Auswahl.

Und schließlich gibt es eine Auswahl mittelständischer Holzhaus-Hersteller, die für das ökologische Bauen moderne Holzfertighäuser stehen. Angebote und Anfragen für Holzfertighäuser sind einfach per Button-Klick zu stellen. Vom Niedrigenergiehaus über das Passivhaus, KfW-Effizienzhaus bis zum Plus-Energie-Haus gibt es ausgewählte Hausbeispiele auf der modernen Portalseite.

Und sind die Bauinteressenten noch unschlüssig welches Holzfertighaus, welche Holzbaufirma am besten zu ihnen passt, so erhalten sie auf Wunsch auch eine Empfehlung zu ausgewählten mittelständischen Holzbau-Unternehmen. Viele Bauinteressenten schätzen und nutzen die direkten Anfragemöglichkeiten auf dem kompetenten Ratgeber-Portal.

Holzbauwelt.de ist das Ratgeber Portal für Holzhäuser und den Holzbau mit einer Übersicht über die KfW-Förderung für Holzhäuser. Bauinteressenten finden Informationen zu den verschiedenen Holzbauweisen und dem CO2-neutralen Baustoff Holz. Bilder, Details zu ausgewählten Haustypen erleichtern das Suchen des passenden Hauses. Mehrgeschossige Wohngebäude, Objekt-/Büro- und Gewerbebauten sowie Empfehlungen für ausgewählte mittelständische Holzbau-Unternehmen runden das Angebot ab.

