IFCO ernennt Ioigo Canalejo zum Vice President, ESG

Ioigo Canalejo baut das in sich nachhaltige Geschäftsmodell von IFCO weiter aus und sorgt für die erfolgreiche Umsetzung dessen ambitionierter ESG-Strategie

München, 26. Juli 2021: IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel, ernennt zum 1. 8.2021 Ioigo Canalejo zum Vice President, ESG (Environmental, Social & Governance). IFCO verfolgt seine ESG-Strategie mit Nachdruck und möchte die weltweiten Lieferketten für frische Lebensmittel nachhaltiger gestalten.

Das Geschäftsmodell von IFCO basiert auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das in sich nachhaltig ist. Erst kürzlich wurde die europäische Lift-Lock-Reihe an RPCs mit der Cradle to Cradle Certified® Silver-Zertifizierung ausgezeichnet. IFCO RPCs werden bis zu 120 Mal wiederverwendet, gereinigt, desinfiziert sowie am Ende ihrer Lebensdauer granuliert, um neue Behälter herzustellen. Dieses Vorgehen bietet zahlreiche Vorteile für die Umwelt. So ermöglicht IFCO im Vergleich zu Einwegverpackungen erhebliche CO2-, Wasser- und Energieeinsparungen sowie die Reduzierung von Feststoff- und Lebensmittelabfällen. Mithilfe einer Life Cycle Analysis (LCA) durch Dritte kann IFCO diese Einsparungen wissenschaftlich belegen und mit seinen europäischen und nordamerikanischen Kunden teilen, um wiederum deren Nachhaltigkeitsengagement zu bestätigen.

“In den vergangenen Jahren haben wir unsere Nachhaltigkeits-Agenda mit großem Erfolg umgesetzt. Ein Highlight war die Cradle to Cradle Certified® Silver-Zertifizierung, die unsere branchenführende Rolle unterstreicht. Bereits seit vielen Jahren setzen wir auf das Modell der Kreislaufwirtschaft. Ich freue mich sehr, Ioigo Canalejo in unserem Team zu begrüßen. Er weist jahrelange Erfahrung in der Leitung von ESG-Initiativen in der Branche auf und wird uns dabei unterstützen, IFCO an der Spitze der Nachhaltigkeit von Lieferketten zu positionieren”, erklärt Michael Pooley, CEO von IFCO.

In seiner früheren Position leitete Ioigo Canalejo die Nachhaltigkeits-Initiative von Brambles, einem globalen Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen, in der Region EMEA. Gleichzeitig entwickelte er die globale Nachhaltigkeitsstrategie mit und war für deren Umsetzung verantwortlich. Ioigo Canalejo leitete außerdem die Verhandlungen zu den Brexit-bedingten kommerziellen und betrieblichen Veränderungen bei Brambles und verfügt über umfangreiche Erfahrung als Government Relations Manager.

Ioigo Canalejo berichtet direkt an Michael Pooley, CEO von IFCO. Um die ambitionierten ESG-Ziele von IFCO zu erreichen und die Lieferketten für frische Lebensmittel nachhaltiger zu gestalten, sind Fokussierung und eine schnelle Umsetzung erforderlich. Ioigo Canalejo sitzt zudem dem ESG-Komitee von IFCO vor, dem neben Beiratsmitgliedern auch der CEO und der CFO angehören. Das Komitee beaufsichtigt die ESG-Strategie sowie alle damit zusammenhängenden Aktivitäten des Unternehmens.

“Ich freue mich darauf, Teil von IFCO zu sein und gemeinsam mit meinem neuen Team die ESG-Bemühungen weiter auszubauen. Vor uns liegt viel Arbeit, um unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und jeden einzelnen Aspekt in den Lieferketten unserer Kunden nachhaltiger zu gestalten”, sagt Ioigo Canalejo, Vice President ESG bei IFCO.

Über IFCO:

IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischprodukte und betreut Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen verfügt weltweit über einen Pool von mehr als 314 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Plastic Containers – RPCs), die jährlich für über 1,7 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lebensmittel-Lieferkette, denn sie bewahren Frische und Qualität der Produkte, sparen Kosten, reduzieren den Warenverderb und sind umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.ifco.com/de/

Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS und Twitter @IFCOSystems

Firmenkontakt

IFCO SYSTEMS

Daniela Carbone

Zugspitzstraße 7

82049 Pullach

–

–

daniela.carbone@ifco.com

http://www.ifco.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

089 / 99 38 87 30

–

ifco@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.