Horn & Görwitz unterstützt die ITTF Parkinson’s World Table Tennis Championships 2021 in Berlin

Vom 8. bis zum 11. September 2021 findet im Berliner Horst-Korber-Sport Center die diesjährige Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterschaft der ITTF Foundation statt. Horn & Görwitz unterstützt die Veranstaltung als drucktechnischer Dienstleister.

Insgesamt nehmen 135 Spieler aus mehr als 20 Nationen an der Weltmeisterschaft teil. Die Spielerinnen und Spieler treten in drei verschiedenen Kategorien an, basierend auf dem Grad ihrer Parkinson-Symptome (leicht, mittel und fortgeschritten) nach allgemein anerkannten Standards.

Das Parkinson-Syndrom zählt nach Alzheimer zu den häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Nach Informationen der Deutschen Gesellschaft für Parkinson (DPG) sind allein in Deutschland etwa 400.000 Personen an Parkinson erkrankt.

Die Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterschaft des ITTF macht Mut für viele Betroffene. Die internationale Plattform motiviert Menschen mit Parkinson zum Mitmachen und zeigt gleichzeitig die positiven Einflüsse des Sports auf die Krankheit auf. “Wir freuen uns wirklich über alle Maßen, dass wir die Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterschaft mit unseren Leistungen als Druckdienstleister unterstützen dürfen.” kommentiert Ihab Taha, Senior Consultant bei Horn & Görwitz, das internationale Projekt. “Die Veranstaltung, von der uns Marcus Stößer, Mitglied des PWTTC Organisationskommitees, eingehend berichtet hat, ist wirklich sehr beeindruckend.”

So garantiert die Weltmeisterschaft unter anderem jeder Spielerin und jedem Spieler mehrere Spiele und gilt mehr als soziales Ereignis, denn als Wettbewerb. Die Veranstaltung bringt als soziales Forum Menschen mit Parkinson-Syndrom und die internationale Wissenschaft zusammen, um sich neben dem Sport auszutauschen und auch gegenseitig zu unterstützen.

Wenn auch Sie die Arbeit des ITTF unterstützen möchten, finden Sie weitere Informationen unter:

https://www.tabletennisunited.org/help-now

Horn & Görwitz ist ein bundesweit agierender Spezialanbieter für Geschäftsprozesse mit digitalen und gedruckten Dokumenten. Seit 120 Jahren setzt das Berliner Traditionsunternehmen Horn & Görwitz Maßstäbe in Entwicklung und Konfiguration hochwertiger Bürotechnik sowie IT-Systemlösungen. Der Dienstleister Horn & Görwitz unterstützt Unternehmen beim Einsatz digitaler Lösungen wie Dokumentenmanagementsystemen, Rechnungsmanagementprozessen oder der Realisierung optimierter Druckmanagementlösungen durch eine individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Auswahl an Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten.

