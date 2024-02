Honigdeklaration warum beim Regionalen Imker kaufen ?

29328 Müden/ö –

Regionaler Honig glück welches man Schmecken kann !

Im Moment sind die Zeitungen voll von einer Änderung der Frühstücksrichtlinien bzgl der Aufschrift der Herkunftsländer , das wurde aber auch zeit den ich frage mich schon warum es Möglich war das auf jedem Ei die Herkunft stehen muss es aber bei Honig ausreichend ist wenn er von dieser Erde stammt ? ( EU und nicht EU Länder ) .

Ich hoffe darauf das diese Regelung zeitnah umgesetzt wird und somit dem Verbraucher klar wird was da eigentlich auf seinem Frühstückstisch steht . Die bessere Methode war es schon immer den Honig direkt beim Imker vor Ort zu kaufen, sicherlich ist er etwas Teurer da die Produktion von Honig in Deutschland bedeutend Teurer ist als in anderen, Ländern der dann noch aufwändig nach Europa eingeführt werden muss.

Rechnet man sich aber seinen Jährlichen Honigverbrauch hoch sind das auch nur wenige € . Die Imker vor Ort sind in der Regel gut ausgebildet und können dadurch einen Qualitativ hochwertigen Honig produzieren . Kurze Wege sind gut für die Umwelt außerdem unterstützen sie durch den kauf von Regionalem Honig die Imkereien und somit eine Flächendeckende Bestäubung.

Echter Deutscher Honig kaufen aus unserer Imkerei

Echter Deutscher Honig lässt sich vielfältig einsetzten wie bei Saucen, Suppen, Salaten, Fleisch, Fisch- und Gemüsegerichten. Dazu findet er Verwendung bei Müsli, Haferflocken und Obstsalaten. Mein persönlicher Tipp: Müsli und Haferflocken mit Akazienhonig verfeinern und Sie haben morgens das perfekte Frühstück innerhalb von 3 Minuten fertig.

Unser Produkt entsteht, in dem Bienen Nektariensäfte oder auch andere süße Säfte an lebenden Pflanzen aufnehmen, mit körpereigenen Stoffen anreichern, in ihrem Körper verändern, in Waben speichern und dort reifen lassen. Die Hauptquelle ist der Nektar von Blütenpflanzen. Als weitere Quelle kommt in einigen, hauptsächlich gemäßigten Klimaregionen der Erde die gelegentliche Massenvermehrung verschiedener Rinden- und Schildläuse hinzu, bei der dann in ausreichenden Mengen Honigtau entsteht. Seltener spielen auch extraflorale Nektarien (außerhalb von Blüten) eine Rolle, zum Beispiel die Pflanzensaftabsonderung aus der Blattachsel bei der Kornblume.

Die Imkerei und Honig hat in Deutschland eine lange Tradition

Altes Wissen und moderne Forschungsmethoden ermöglichen es den deutschen Imkern, besonders hohe Erträge zu erzielen. Zum Beispiel durch die Züchtung leistungsfähiger Bienen. Die Imkerei hat in der Region der Südheide eine lange Tradition. Im Umkreis von 20 Kilometer rund um Müden/Örtze waren um 1900 ca. 20 Berufsimker. Zurzeit leben im Landkreis Celle 6 Betriebe von der Imkerei. Lernen Sie die deutsche Imkerei kennen – Sie werden fasziniert sein! Bitte nicht über 40 Grad erhitzen da die Inhaltsstoffe in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine leichte Erwärmung im Wasserbad ist dennoch möglich. Wenn Sie mit unseren Produkten

zufrieden sind sagen Sie dies gern weiter! Sollten sie einmal nicht zufrieden sein sagen sie es uns! Mit dem Kauf von deutschem Honig unterstützen Sie nicht nur die Imkerei, sondern leisten über unsere Bienen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.

Die Zusammensetzung von Deutschem Honig aus eigener Imkerei

Echter Deutscher Honig ist das süße Ergebnis einer fast magischen Transformation. Bienen sammeln Nektar von Blüten und verwandeln diesen dann überaus geschickt in Honig, er besteht zu 80 Prozent aus Fruktose und Glukose und zu 16 bis 18 Prozent aus Wasser. Das richtige Verhältnis von Zucker und Wasser ist das wichtigste Qualitätsmerkmal für Honig. Die Bienen selbst sind Experten darin, das Verhältnis unter allen Umständen konstant zu halten. Während und nach der Ernte kann es aber zu Abweichungen kommen. Ist zu viel Wasser im Honig (beispielsweise aufgrund falscher Lagerung), so setzt eine Gärung ein und die Ware verdirbt.

Über 20 verschiedene Zuckerarten wurden in Honig nachgewiesen. Das wichtigste Enzym ist Invertase. Die Bienen mischen es dem Honig bei, damit sich die im Nektar vorkommenden Mehrfachzucker (Saccharose) in die Einfachzucker Fruktose und Glukose spalten. Seinen unverwechselbaren Geschmack verdankt der Honig verschiedenen flüchtigen Substanzen (ähnlich ätherischen Ölen), die in den Blüten sitzen. Mit einem pH-Wert von 3,9 ist Honig ziemlich säurehaltig, was aber durch seinen süßen Geschmack elegant überdeckt wird.

Steht ein Honig zu lange im Warmen, wird vermehrt Fruktose in Hydromethylfurfural (HMF) umgesetzt, was die Qualität des Honigs herabsetzt. Aber auch andere Wirkstoffe sind stark temperaturabhängig. Unsachgemäße Behandlung oder falsche Lagerung können dem Naturprodukt schaden.

Pressekontakt:

Imkerei Ahrens Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Telefon 0 50 53 / 704 mail@imkerei-ahrens.de

Bildernachweis

Imkerei Ahrens