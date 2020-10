Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalen Transformation

Zürich 10. Oktober 2020

Die beiden erfolgreichen Unternehmer Daniela Dollinger und Ralf Günthner spannen mit ihrem neuen Buch Hirn 1.0 trifft Technologie 4.0 die Brücke zwischen neuen Technologien wie dem Internet der Dinge, Künstlicher Intelligenz oder Blockchain und Mega-Trends wie New Work oder Arbeiten 4.0. Das Buch zeigt auf, warum der Mensch und seine kreativen Potentiale im Mittelpunkt der digitalen Transformation stehen sollte und wie es Unternehmen gelingt, den Nutzen aus neuen Technologien in einer effizienten Art und Weise zu realisieren. Dabei werden neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung in den Kontext des digitalen Wandels gebracht und anhand praktischer Kunden-Beispiele aufgezeigt, welche Schritte Unternehmen auf der digitalen Reise gehen sollten, um das grösstmögliche Potenzial für die Mitarbeitenden sowie das Unternehmen zu heben.

Verschiedene CEOs bewerten dieses Werk als ein MUSS für alle Führungskräfte, die sich fit machen wollen für die Digitale Zukunft.

Team-Factory ist eine Boutique-Beratung mit den Schwerpunkten Digitale Transformation, Kulturwandel sowie Business Coaching. Wir verstehen uns als Zukunftsarchitekten und Reisebegleiter. Wir begleiten Unternehmen aus allen Branchen auf ihrer Digitalen Reise.

