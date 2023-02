Hermes Fulfilment nimmt in Erfurt größtes Teppichlager Deutschlands in Betrieb

Erfurt, 28. Februar 2023 – Die Hermes Fulfilment GmbH erweitert ihr Standort-Netzwerk. Im Erfurter Stadtteil Stotternheim hat der zentrale Logistik- und Retourendienstleister der Otto Group jetzt das wohl größte Teppichlager Deutschlands in Betrieb genommen. Die Halle verfügt über eine Fläche von rund 50.000 Quadratmetern. Das entspricht in etwa der Größe von sieben bundesligatauglichen Fußballfeldern. Die Hälfte davon ist für Teppiche vorgesehen. Bis zu 320.000 Stück können bei Vollauslastung in den zwölf Meter hohen Regalen gelagert werden. Auf der übrigen Fläche finden Kleinmöbel Platz.

„Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wegen Materialknappheit, Preissteigerungen und längerer Lieferzeiten ist es gelungen, den Standort mit nur wenigen Wochen Verzögerung in Betrieb zu nehmen“, freut sich Betriebsleiter Volker Weidemann über den gelungenen Start. Rund 260.000 Teppiche, von denen ein Teil derzeit noch im nordrhein-westfälischen Löhne lagert, werden sukzessive nach Erfurt transportiert. „Ein logistischer Kraftakt, der Ende März abgeschlossen sein wird“, sagt Volker Weidemann. Parallel zu dem Umzug wird Neuware aus den Herkunftsländern angeliefert, vor allem aus der Türkei, Indien und Pakistan. Das Spektrum reicht von kleinen Badematten in großer Stückzahl bis hin zu wenigen Exemplaren ausgewählter Perserteppiche. Bei einer angenommenen Durchschnittsgröße von drei Quadratmetern pro Stück würde der gesamte Lagerbestand ausreichen, um die Theresienwiese, auf der alljährlich das Münchner Oktoberfest stattfindet, mit zwei Lagen Teppichen zu bedecken.

Bis zu 10.000 Bestellungen täglich kann Hermes Fulfilment in Erfurt logistisch abwickeln. Pro Jahr bringt das Unternehmen rund 500.000 Bodenbeläge für Handelsgesellschaften der Otto Group auf den Weg. Die versandfertigen Teppiche werden mithilfe von Shuttle-Lkw von Erfurt ins 50 Kilometer entfernte Ohrdruf transportiert. Dort betreibt Hermes Fulfilment seit 30 Jahren eines der größten und modernsten Logistikzentren Thüringens. Spezialisiert ist der Standort auf die logistische Abwicklung von Elektrogeräten, Kleinmöbeln und Unterhaltungselektronik bis zu einem Gewicht von 31,5 Kilogramm. In Ohrdruf werden die Teppiche in der Hermes Auslieferungsbasis sortiert, in das Zustellnetzwerk der Schwestergesellschaft Hermes Germany eingeschleust und anschließend an Endkund*innen in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden geliefert.

„Das neue Außenlager in Erfurt ist auf verschiedene Weise eine Bereicherung für unser Netzwerk“, betont Kevin Kufs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment: „Wir erhöhen die Lagerkapazität für unsere Partner, erzielen wertvolle Service- und Kostenvorteile und können zukünftig noch schneller abwickeln. Zudem schaffen wir in Erfurt perspektivisch bis zu 100 neue Arbeitsplätze.“ Aktuell sind rund 30 Mitarbeitende im Teppichlager beschäftigt. Diese Zahl soll bis zum Sommer, wenn der Vollbetrieb erwartet wird, kontinuierlich steigen. Gesucht werden vor allem Mitarbeitende für das Lager in den Bereichen Wareneingang, Kommissionierung und Warenausgang sowie motivierte Auszubildende, die Fachlagerist oder Fachkraft für Lagerlogistik werden möchten. „Verstärkung können wir aktuell vor allem im gewerblichen Bereich gebrauchen“, sagt Volker Weidemann. Das Besondere an den Jobs: „Jeder darf bei uns alle Tätigkeiten ausüben, das macht den Arbeitstag besonders abwechslungsreich“, betont der Betriebsleiter. So können zum Beispiel auch Mitarbeitende, die normalerweise im Büro am Schreibtisch sitzen, einen Staplerführerschein erwerben und bei Bedarf im Lager zum Einsatz kommen. Mitarbeitende im Lager wiederum übernehmen auch kaufmännische Tätigkeiten. Volker Weidemann: „Aufgabenvielfalt ist garantiert.“

Über Hermes Fulfilment:

Die Hermes Fulfilment-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach und Langenselbold übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group die komplette Versandprozesskette und die Retourenabwicklung. Die Hermes Fulfilment GmbH ist eine Gesellschaft der international tätigen Hermes Gruppe, die zur Otto Group gehört. Das Leistungsspektrum der unter der Marke Hermes operierenden Gesellschaften umfasst global nachgefragte Services entlang der Wertschöpfungskette des Handels – vom Transport über Fulfilment sowie Paketservice bis hin zum Zwei-Mann-Handling. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte die Hermes Gruppe einen Umsatz von 2,54 Milliarden Euro. Hermes beschäftigt weltweit rund 18.200 Mitarbeitende und ist mit eigenen Paketgesellschaften in den wichtigsten europäischen E-Commerce-Märkten präsent. Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

Bildquelle: Hermes Fulfilment