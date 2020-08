Gruppenübersicht: BWH bekommt über 7,000 zusätzliche Zimmer

BWH Hotel Group plant Präsenz in Nordamerika und Asien deutlich auszuweiten.

Die BWH Hotel Group hat derzeit 35 Projekte mit 7.085 Zimmern in ihrer globalen Entwicklungspipeline.

Wir werfen einen Blick in die TOPHOTELPROJECTS-Datenbank, und erfahren mehr darüber, welche Projekte Sie im Auge behalten sollten.

Ein Wachstumsschub für die BWH Hotel Group

Laut der TOPHOTELCONSTRUCTION Online-Datenbank, befinden sich 35 Hotelprojekte in der Pipeline von der BWH Hotel Group:

2020 sollte für die BWH Hotel Group ein Jahr des Wachstums werden. Für den Rest des Jahres sind noch 14 Eröffnungen geplant, die das Angebot des Unternehmens um 2.021 Zimmer erweitern sollen. Aufgrund von Covid19 und den daraus resultierenden Verzögerungen bei vielen Projekten, kann es jedoch zu Verschiebungen einzelner Eröffnungstermine kommen.

2021 sollen neun Hotels mit 2.719 Schlüsseln eröffnen. Zwei weitere Häuser werden 2022 folgen. Für 2023 und darüber hinaus geplant sind zehn Eröffnungen geplant.

BWH konzentriert Wachstum auf APAC und Nordamerika

Nordamerika ist mit 15 geplanten Hotels und 2.387 Zimmern die wichtigste Wachstumsregion der BWH. APAC folgt mit zwölf Häusern und 3.823 Zimmern auf dem zweiten Platz. Diese vergleichsweise hohe Zimmerzahl zeigt, dass die neuen Hotels in APAC im Durchschnitt größer sein werden als in Nordamerika.

In Europa werden fünf neue BWH-Hotels mit 509 Zimmern eröffnet. Der Nahe Osten, Südamerika und Afrika erhalten jeweils ein neues Hotel.

Da Nordamerika beim regionalen Wachstum die Führung übernimmt, ist es nicht verwunderlich, dass die USA der am schnellsten wachsende nationale Markt der BWH sind. Hier sind 14 Hotels mit 2.309 Zimmern in Bau. Vietnam und Thailand erhalten jeweils fünf neue Häuser mit 2.407 bzw. 1.271 Zimmern, was bedeutet, dass die Hotels in Vietnam im Durchschnitt fast doppelt so groß sein werden wie die in Thailand.

BWH will moderne Reisende für sich gewinnen

Die Marke Vib der BWH richtet sich an den modernen, stets vernetzten Reisenden. Die trendigen Hotels dieser Marke bieten erschwingliche Unterkünfte im Herzen von Top-Städten weltweit und bieten alles, was Gäste in diesem digitalen Zeitalter brauchen, einschließlich Gaming Zimmer und Co-Working Einrichtungen. Nach Vibs erfolgreichen Start plant BWH der Marke elf neue Hotels mit 1.734 Zimmern hinzuzufügen.

Best Western Premier und Best Western Plus werden mit zehn bzw. neun bevorstehenden Eröffnungen ein ähnliches Wachstum verzeichnen. Die Hotels von Best Western Premier werden jedoch erheblich größer sein als die der beiden anderen Marken.

Bevorstehende BWH-Eröffnungen, die Sie nicht missen sollten

Das Best Western Premier Sapphire Ha Long mit 1.008 Zimmern soll im ersten Quartal 2021 eröffnet werden und ist das größte Hotel, das derzeit in der Pipeline der BWH ist. Es verfügt über geräumige Zimmer mit eigenem Balkon und Blick auf die Bucht, sowie einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Businesscenter, eine Executive Lounge und Geschäfte. Die abwechslungsreiche Auswahl Restaurants und Bars umfasst ein helles ganztägig geöffnetes Restaurant, ein schickes Spezialitätenrestaurant, ein Cafe, eine Bierbar, eine Zigarrenlounge und eine Weinbar.

Das Best Western Plus Carapace Hotel Khao Tao mit 410 Zimmern soll im zweiten Quartal 2021 in Strandnähe südlich des Stadtzentrums von Hua Hin eröffnet werden. Nur 2,5 Autostunden von Bangkok entfernt bietet dieses moderne Resort das perfekte Ziel für Einheimische, Expats und internationale Reisende, die eine Pause von der Großstadt einlegen möchten.

Pools, Rutschen, Wasserfälle und ein Wasserspielbereich für Kinder, die alle von tropischen Palmen, Sonnendecks und gemütlichen Cabanas umgeben sind, bilden das Herzstück des Resorts. Jedes Zimmer verfügt über moderne Ausstattungen und einen Balkon mit Blick auf diese Poollandschaft. Die geräumigen Zimmer im Erdgeschoss bieten Terrassen mit direktem Zugang zu den Pools.

Das Best Western Premier St. Mary”s Court wird mit 126 Zimmern in Antigua 2021 eröffnet. Er wird seinen Gästen einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und höchsten Komfort bieten. Ein hochwertiges Fitnesscenter, zwei Außenpools, ein luxuriöses Spa und ein reichhaltiges Frühstück runden das Angebot ab. Für Geschäftsreisende bietet das Hotel spezielle Tagungsräume sowie ein Businesscenter.

