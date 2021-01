Grammer AG und Systemtechnik LEBER kooperieren erfolgreich bei der Entwicklung von Elektroniksystemen

Gemeinsame Prozesse beschleunigen Innovationsprozess

Nürnberg, den 14.01. 2020 – Die STL Systemtechnik Leber GmbH ( www.leber-ingenieure.de), ein etablierter Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Produktentwicklung, unterstützt den Autozulieferer Grammer AG bei der Entwicklung mechatronischer Systeme.

Der Kooperationsvertrag war bereits 2019 unterzeichnet worden, die Bilanz nach einem Jahr wird von beiden Unternehmen durchweg positiv bewertet. Ziel der langfristig geplanten Zusammenarbeit ist der Aufbau von Fach- und Methodenkompetenz im Bereich des Systems Engineering und damit die Verkürzung der Time-to-Market für innovative mechatronische Produkte der Grammer AG. Zur Erreichung dieser Ziele wurden unter anderem gemeinsame Prozesse und Methoden definiert, ein Lenkungskreis zur Sicherstellung der Strategieeinhaltung etabliert und ein Inkubator eingerichtet, in dem Mitarbeiter beider Unternehmen kontinuierlich an gemeinsamen Projekten arbeiten.

Dazu Dr. Marco Redwitz, Director R&D Electronics (Forschung und Entwicklung) bei Grammer: “Die Zusammenarbeit mit Systemtechnik Leber ermöglicht uns den Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich Systems Engineering. So kombinieren wir im Rahmen laufender Projekte unsere Erfahrungen mit denen der LEBER Ingenieure und beschleunigen so den Aufbau von Prozess- und Technologie- Knowhow, das wir für die Entwicklung unserer Produkte in Zukunft benötigen.”

Inhalte der Zusammenarbeit – Bilanz nach 12 Monaten

In den vergangenen zwölf Monaten wurde auf Basis des Kooperationsvertrags die Zusammenarbeit beider Unternehmen deutlich intensiviert. Erreicht wurde unter anderem eine Etablierung gemeinsamer Methoden und Prozesse im Bereich der Co-Entwicklung von Mechanik sowie von Software und Elektronik für mechatronische Produkte entlang aktueller Standards. Zum Beispiel durch die Harmonisierung von Begrifflichkeiten, die Einführung von Entwicklungs- und ALM Tools sowie eines abgestimmten Vorgehensmodells für die Entwicklung von Hard- und Software und last but not least die Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen der Normen zu Automotive SPICE und Funktionaler Sicherheit.

Das gemeinsame Grammer-STL-Entwicklerteam erarbeitete auf dieser Basis bereits mehrere Konzepte für Produkte im Off-Road-Bereich bzw. für den Einsatz in Schienenfahrzeugen sowie für den automobilen Innenraum.

Stefan Angele, Geschäftsführer bei STL Systemtechnik Leber, bewertet das bisherige Ergebnis der Zusammenarbeit durchweg positiv: “Wir freuen uns sehr, mit dem Kooperationsvertrag die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt zu haben. Beide Unternehmen stehen vor ähnlichen Herausforderungen – darunter vor allem die Einhaltung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Entwicklung von zunehmend vernetzten, elektrifizierten Komponenten hin zu modularen Systemlösungen. Dies wollen wir künftig schneller und erfolgreich meistern, indem wir unsere Kompetenzen bündeln und von Synergieeffekten profitieren”. Herausragende Grammer Expertise im Bereich mechanische Aspekte meets gewachsenes Knowhow bei der Produktentwicklung mit Fokus Elektronik und Software auf Seiten der LEBER Ingenieure – beides geht in einem gemeinsamen Partner Systems Engineering auf.

Und Dr. Michael Borbe, VP Global R&D bei Grammer ergänzt: “Den Aufbau von Elektronikkompetenz sehen wir als wichtigen Baustein in unserer globalen R&D Strategie, um in dem sich rasant ändernden Marktumfeld auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Ich bin stolz, dass wir mit Systemtechnik LEBER einen renommierten Partner in diesem Bereich gewinnen konnten, der diesen Weg mit uns geht”.

Über Grammer

Die Grammer AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit über 14.500 Mitarbeitern ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.

www.grammer.com

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

