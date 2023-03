Googles neuestes Internetangebot: Dad-Domain, Esq-Domain, Foo-Domain, Mov-Domain, Nexus-Domain, Phd-Domain, Prof-Domain und Zip-Domain

Google hat überraschenden Erfolg mit der Einführung neuer Domains, wie z.B. der New-Domain und Dev-Domain. Weiß Google etwas, was die Mitbewerber nicht wissen?

So ist davon auszugehen, dass auch die Einführung von acht neuen Domainendungen im April 2023 ein großer Erfolg werden wird. Vielleicht sind es acht Domains, weil acht laut chinesischer Auffassung für Unendlichkeit und Glück steht…

Die schönen neuen acht Domains, die von Google Registry verwaltet werden, heißen Dad-Domains, Esq-Domains, Foo-Domains, Mov-Domains, Nexus-Domains, phd-Domains, Prof-Domains und Zip-Domains

Sie sollen im April 2023 gestartet werden. Sie sind für verschiedene Zwecke gedacht:

Dad-Domains für Väter und Väterthemen

Die Dad-Domain ist die optimale Domain für Organisationen und Firmen, die Väter oder Eltern als Zielgruppe haben. Google Registry schreibt über die neuen Dad-Domains:

„Die Domain.dad ist eine sichere Domain für Väter. Egal, ob Sie ein Vater sind, der einen Blog starten möchte, oder jemand, der Wertschätzung für die Vaterfiguren in Ihrem Leben zeigt, .dad ist der Ort für vaterschaftsbezogene Inhalte.“

Esq-Domains für Anwälte

Die Esq-Domain ist die Domain erster Wahl für Organisationen und Firmen, die im vornehmen Gentleman oder in Juristen ihre Zielgruppe sehen.Die Google Registry schreibt über die neuen Esq-Domains:

„Die Domain .Esq ist eine sichere Domain für Anwälte oder angesehene Persönlichkeiten. Holen Sie sich eine .esq-Domain, um Ihre Zulassungen vor Gericht, Alma Mater, Arbeitserfahrung und mehr zu präsentieren.“

Foo-Domains für Entwickler und Programmierer

Google Registry schreibt über die neuen Foo-Domains:

„Die Foo-Domain ist eine sichere Domain für Entwickler. Beim Programmieren ist die Veränderung konstant. Sie können .foo für alles und jedes verwenden.“

Mov-Domains für Filme und Videos

Google Registry schreibt über die neuen Mov-Domains:

„Die Domain .mov ist eine sichere Domain für bewegte Bilder und andere Dinge, die sich bewegen. Für alles, was Sie bewegt, ist .mov die perfekte Domain.“



Nexus-Domains für den Zusammenhang

Google Registry schreibt über die neuen Nexus-Domains:

„Die Domain .nexus ist eine sichere Domain, die alles zusammenbringt. Egal, was Sie online tun, .nexus kann Ihr Drehkreuz sein.“

Phd-Domains für Doktoranden und Inhaber von Doktor-Titeln

Die phd-Domain ist die optimale Domain für Hochschulen und Universitäten, die die Promotion zum Doktor anbieten. Google Registry schreibt über die neuen phd-Domains:

„Die phd-Domain ist für alle mit einem Doktortitel. Sie haben Ihr Diplom verdient, zeigen Sie jetzt, was Sie können.“

Prof-Domains für Lehrer und Professoren

Die Prof-Domain ist eine Domain erster Wahl für Firmen und Organisationen, deren Zielgruppe oder Mitglieder sich aus Lehrern und

Professoren zusammensetzt. Google Registry schreibt über die neuen Prof-Domains:

„Die Domain .prof ist für Professoren. Präsentieren Sie Ihre Lehrnachweise, Forschung und Veröffentlichungen mit einer .prof-Domain.“

Zip-Domains für das Verbinden und Hosten von Daten

Google Registry schreibt über die neuen Zip-Domains:

„Die Domain .zip ist eine sichere Domain, um Dinge miteinander zu verbinden oder sich wirklich schnell zu bewegen. Das Hosten von Inhalten auf einer .zip-Domain bedeutet Geschwindigkeit.“

Die Sunrise Period dieser acht Domains startet am 2. April 2023. In der Sunrise Period können Markeninhaber ihre Marken unter diesen Domains als gleichlautende Domain registrieren. Die Marken müssen dazu im Trademark Clearinghouse angemeldet werden.

Manche Firmen und Organisationen habe ihre wichtigen Begriffe noch nicht als Marke angemeldet. Auch solche Firmen und Organisationen können alle oder eine dieser acht Domains in der Sunrise Period bekommen.

Die Secura GmbH kann kurzfristig die entsprechende Marke besorgen und die Firmen oder Organisationen können sich an der Sunrise-Period der acht Domains beteiligen. Die Secura GmbH wird die neue Marke beim Trademark Clearinghouse anmelden und anschließend die entsprechende Domain registrieren.

Domains in der Sunrise Period sind bei vielen Domainendungen teurer als die Domains in der General Availability. Bei diesen Domains von Google kosten Standard und Premium Domains in der Sunrise Period genauso viel wie in der General Availabilty – und Sie erhalten in der Sunrise Period noch 15 % Rabatt.

Bei der Einführung dieser neuen Domains sind folgende Phasen vorgesehen:

Sunrise: 2. April 2023 bis 3. Mai 2023

Early Access Period: 3. Mai 2023 bis 10. Mai 2023

General Availability/Allgemeine Verfügbarkeit: ab 15. Mai 2023

Die Early Access Period funktioniert wie eine „Holländische Auktion“. Die Domains werden von Tag zu Tag günstiger. Ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt sich in den beiden letzten Tagen der Early Access Period. Interessenten können sich unter secura@domainregistry.de melden, um die Details zu erfahren.

Hans-Peter Oswald

