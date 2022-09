Gesundheitszentrum Daniel Wahl in Sonthofen

Krankengymnastik in Sonthofen und Oberstaufen – erfahrene Physiotherapeuten bieten individuelle Behandlung von Rückenschmerzen und mehr

Sie sind auf der Suche nach passender Krankengymnastik in Sonthofen oder Oberstaufen? Dann freuen wir uns, Sie im Gesundheitszentrum Daniel Wahl begrüßen zu dürfen. Wir bieten Ihnen die gesamte Palette der Krankengymnastik und darüber hinaus weitere Leistungen der Physiotherapie. Unsere erfahrenen Therapeuten unterstützen Sie kompetent dabei, bei einer Erkrankung, nach einem Unfall, als Hobby- oder Hochleistungssportler mit Physiotherapie wieder mehr Mobilität zu erlangen.

In unserer Physiotherapiepraxis in Sonthofen und Oberstaufen bieten wir Ihnen neben Krankengymnastik zum Beispiel folgende Leistungen:

– Rückentraining

– Lymphdrainage

– Programme zur Gewichtsabnahme

– Osteopathie

– Betriebliche Gesundheitsförderung

– Gesundheitskurse (Gesundes Joggen, Nordic Walking, Rückentraining)

– Behandlung bei Funktionsstörungen des Kiefergelenks

– Betreuung und Leistungstests für Spitzensportler

– Und vieles mehr

Wir sind spezialisiert auf die Behandlung von Rückenschmerzen und Gelenkerkrankungen. Einrichtungsinhaber Daniel Wahl hat für die Therapie von Rückenschmerzen ein durchdachtes Konzept entwickelt. Mit den drei Phasen der Rehabilitation – der Akut-, Aufbau- und Nachhaltigkeitsphase – zielt das Programm darauf ab, optimal die volle Leistungsfähigkeit im privaten und beruflichen Bereich, in Freizeit und Sport wiederherzustellen bzw. diese enorm zu steigern.

In unserer Physiotherapiepraxis in Sonthofen oder auch in Oberstaufen berücksichtigen wir stets, wie einzigartig jeder Mensch ist: Nicht nur die offensichtlichen Faktoren wie Alter, Erkrankung, Leistungsfähigkeit nach einem Unfall oder Fitness spielen hier eine Rolle. Zusätzlich achten wir genau auf Ihre individuelle, körperliche Konstitution, um zu sehen, wie viel Training, Physiotherapie und Krankengymnastik in Sonthofen und Oberstaufen möglich ist. Verschiedenste persönliche Kriterien fließen demnach sinnvoll und anhand einer präzisen Analyse in das Trainings- und Therapiekonzept ein. Unsere Gesundheitsexperten begleiten Sie Schritt für Schritt zum Therapieerfolg!

Daniel Wahl, Inhaber des Gesundheitszentrums, ist Physiotherapeut, DOSB-Sportphysiotherapeut, Manualtherapeut, Heilpraktiker und LOGI-Coach (Ernährung). Er blickt zurück auf eine jahrelange Tätigkeit im Spitzensport, wo er Nationalmannschaften physiotherapeutisch betreut hat. Auch in Rehakliniken war der Experte tätig, bevor er vor über einem Jahrzehnt seine Praxis für Physiotherapie und Prävention gegründet hat. Bis heute verhilft Daniel Wahl gemeinsam mit seinem Team seinen Patienten zu einem aktiveren Leben – mit individueller Krankengymnastik in Sonthofen oder Oberstaufen und vielen weiteren entsprechenden Anwendungen.

