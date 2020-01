Geschäftsklima bei Franchisewirtschaft positiv

Der FRANCHISE KLIMA INDEX (FKI) wird zwei Mal im Jahr vom Deutschen Franchiseverband veröffentlicht. Er bildet die Stimmungslage am Franchisemarkt ab und macht strukturelle Entwicklungen sichtbar. Im ersten Halbjahr 2019 gab es einen positiven Höchststand, im 2. Halbjahr 2019 bestätigt der FKI einen leicht abgedämpften Positivstand. Das bedeutet in Zahlen: Ende 2018 lag er bei einem Wert von 143 Prozent und erreichte im Mai 2019 Jahres einen bisherigen Höchstwert von 153 Prozent. Aktuell liegt der FKI bei 145 Prozent.

Zur Ermittlung des FKI wurden die Mitgliedssysteme im Deutschen Franchiseverband aufgefordert, die Geschäftslage der vergangenen 6 Monate, die aktuelle und die Entwicklung über die kommenden 6 Monate zu bewerten. Die Abstufungen sind: sehr schlecht, schlecht, neutral, gut und sehr gut. Mit 145 Prozent ist der Wert nun leicht rückläufig zum bisherigen Positivwert, bleibt aber im deutlichen Positivbereich. Ein Wert von Null würde ausschließlich Negativbewertungen bedeuten, 200 Prozent wären das positive Extrem.

Mit dem FKI hat der Deutsche Franchiseverband einen Marker entwickelt, der hilft, die Stimmungslage innerhalb dieses Wirtschaftszweiges abzubilden. Leicht abgemildert bestätigt der Index weiterhin einen deutlichen Positivtrend. Die Franchisewirtschaft entwickelt sich im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft in Deutschland weiterhin dynamisch. Dies hat eine enorme Strahlkraft, auch über die Grenzen hinweg. Es ist also nicht verwunderlich, dass der deutsche Markt das Interesse internationaler Franchisesysteme weckt.

Der Fokus des FKI liegt auf dem allgemeinen Geschäftsklima. Jedoch trifft der FKI auch Aussagen zu weiteren Entwicklungstendenzen. Dabei sind die Franchisepartner-Gewinnung, die Betriebsanzahl und die Mitarbeiterentwicklung entscheidende Faktoren. Der Wachstumsindex in der Rubrik Betriebe liegt bei 13 Prozent mit einem Rückgang von 4 Prozentpunkten. In Bezug auf die Gewinnung neuer Partner ist die Stimmungslage um 6 Prozentpunkte angestiegen (auf 17 Prozent). In Bezug auf den Angestellten-Wachstumsindex ging die Stimmungslage auf 10 Prozent zurück mit einem Rückgang um 7 Prozentpunkte.

