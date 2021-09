GELITA Trail Marathon Heidelberg findet statt

Trailläufer gehen am 2. und 3. Oktober 2021 an den Start

Eberbach/Mannheim, 16. September 2021. Gute Nachricht für alle Laufbegeisterten: Am Sonntag, 3. Oktober 2021, fällt der Startschuss für den GELITA Trail Marathon Heidelberg. Dank eines überzeugenden Konzepts kann das Laufevent auch in diesem Jahr stattfinden. Als Alternative zum Marathon über 42 Kilometer stehen eine Ultrastrecke über 50 Kilometer und ein 30-Kilometer-Trail zur Wahl. Für Einsteiger bietet sich der fünf Kilometer lange TRIPLE PERFORM Twilight Trail an. Er startet als Prolog zu den ausgedehnten Läufen am Samstagabend, 2. Oktober. Es sind noch Plätze frei, die Onlineanmeldung ist geöffnet: trailmarathon-heidelberg.de.

Start und Ziel des GELITA Trail Marathons Heidelberg ist am Sonntag der Karlsplatz in der historischen Altstadt. Das von Veranstalter M3 vorgelegte Hygienekonzept hat auch in diesem Jahr die Behörden vor Ort überzeugt, sodass sich Hobby- und Profiläufer den herausfordernden Trails durch den Odenwald stellen können. Michael Teppner, Marketingleiter beim Titelsponsor GELITA, einem der führenden Hersteller von Kollagenproteinen, ist erleichtert: “Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung mit nur geringen Einschränkungen und bereits zum neunten Mal in Folge stattfinden kann. Mit unserem Engagement beim GELITA Trail Marathon wollen wir dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen ihre Begeisterung für das Laufen gemeinsam mit anderen im sportlichen Wettkampf teilen können.”

Bei der Veranstaltung gilt die 3-G-Regel, das heißt, alle Teilnehmer müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Vor Ort besteht für Läufer die Möglichkeit, sich vor dem Start kostenfrei einem Corona-Schnelltest zu unterziehen.

Trailrunning für jeden Geschmack

Vier Wertungen stehen zur Auswahl. Bei erfahrenen Trailläufern ist die Marathonstrecke über 42 Kilometer besonders beliebt – 1.800 Höhenmeter, drei Gipfel und die Himmelsleiter mit ihren 1.200 Stufen inklusive. Toppen lässt sich dieses Lauferlebnis durch den Salomon Long Distance Trail. Zwischen Start und Ziel liegt eine Distanz von 50 Kilometern und 2.200 Höhenmeter. Streckenhighlights wie die Alte Brücke, die Thingstätte und den Weißen Stein können auch die Teilnehmer des engelhorn sports Half Trail genießen, der sich auf 30 Kilometern Länge durch den Odenwald zieht. Die Wettkämpfe über die langen Distanzen beginnen um 11.00 Uhr. Auf alle, die es kurz und knackig mögen, wartet der TRIPLE PERFORM Twilight Trail. Bereits am Samstag, 2. Oktober 2021, um 17.00 Uhr geht es in der Dämmerung über die Himmelsleiter hinauf zum Königstuhl und von dort über einen höchst anspruchsvollen Trail wieder hinunter ins Ziel.

Attraktiv für Topläufer

“Für die Topläufer ist der TRIPLE PERFORM Twilight Trail traditionell das gemeinsame Aufwärmtraining für die langen Strecken am Sonntag. Die knackige Fünf-Kilometer-Distanz eignet sich auch hervorragend für Traileinsteiger”, sagt Christian Herbert, Geschäftsführer des Veranstalters M3. Sponsor des Laufs ist TRIPLE PERFORM, die Collagen-Innovation für den Sports-Nutrition-Markt. Das Produkt aktiviert, stärkt, regeneriert und ist eine einzigartige Kombination aus drei bioaktiven Collagen-Peptiden® – dem berechtigten Hype im Sport.

Kurzfristige Planänderungen möglich

Da die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg immer wieder an die aktuelle Infektionslage angepasst wird, können sich die Bedingungen zur Durchführung von Wettkampfveranstaltungen bis kurz vor Start ändern. “Wir hoffen, dass wir den GELITA Trail Marathon so durchführen können, wie wir es geplant haben. Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt, dass unser Veranstaltungs- und Hygienekonzept sehr gut funktioniert. Auf Veränderungen werden wir spontan reagieren. Daher sind wir sehr optimistisch, dass der GELITA Trail Marathon auch in diesem Jahr ein Erfolg wird.” Dazu würden auch die Zuschauer beitragen, die die Läufer auf dem Karlsplatz und an der Strecke anfeuern. Nach aktuellem Stand sind Besucher zur Veranstaltung zugelassen.

Strecke vorab testen

Wer sich Teile der Strecke ansehen und den Schwierigkeitsgrad kennenlernen möchte, kann beim kostenlosen Vorbereitungslauf am Samstag, 18. September 2021, teilnehmen. Die Tour Guides werden eine “schnelle” und eine “langsamere” Gruppe bilden, sodass auch Trailanfänger willkommen sind.

Anmeldungen zu allen Wertungen erfolgen online unter www.trailmarathon-heidelberg.de Bilder aus acht Jahren GELITA Trail Marathon, Interviews mit Läufern und Tipps zur Vorbereitung gibt es auf Facebook und Instagram.

Die GELITA Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Kollagenproteinen weltweit und mit mehr als 21 Standorten auf allen Kontinenten vertreten. Kollagenproteine finden als Gelatine Verwendung in der Herstellung von Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten und technischen Anwendungen. Kollagenpeptide sind aktive Bestandteile bei der Herstellung von Produkten gegen Gelenk- und Knochenbeschwerden, zum Muskelaufbau, zur Gewichts- und Faltenreduktion. Die Konzernverwaltung der GELITA Gruppe befindet sich in Eberbach, Deutschland. GELITA ist ein aktives Fördermitglied der Metropolregion Rhein-Neckar und gehört zu den Top 100 Innovationsunternehmen. www.gelita.com

Firmenkontakt

GELITA AG

Michael Teppner

Uferstraße 7

69412 Eberbach

06271 8421-0

michael.teppner@gelita.com

http://www.gelita.com

Pressekontakt

Publik. Agentur für Kommunikation GmbH

Barbara König

Rheinuferstraße 9

67061 Ludwigshafen am Rhein

0621 963600-20

b.koenig@agentur-publik.de

http://www.agentur-publik.de

Bildquelle: PIX Sportfotos