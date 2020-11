Gefüllt | Gerahmt | Schraffiert – Bessere Kommunikation durch visuelle Einheitlichkeit

Location: Steigenberger Hotel Metropolitan

Street: Poststraße 6

City: 60329 – Frankfurt am Main (Germany)

Start: 10.03.2021 09:00 Uhr

End: 10.03.2021 17:00 Uhr

Entry: 1050.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Botschaften

–

Ein praktischer Leitfaden für alle, die die Verständlichkeit ihrer Berichte, Präsentationen und Dashboards durch einheitliches Aussehen verbessern wollen. Von der Notwendigkeit einer gemeinsamen visuellen Sprache über Konzepte und Anwendungsbeispiele bis zur Entwicklung eines unternehmensspezifischen Notationshandbuchs inklusive Mustervorlagen.

Ziele

–

Nach dem Besuch dieses Seminars wissen die Teilnehmenden, warum sie ein Notationshandbuch für Berichte, Präsentationen und Dashboards sowie Mustervorlagen für Diagramme und Tabellen benötigen und wie sie diese erstellen.

Voraussetzungen

–

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung setzt den vorherigen Besuch des eintägigen Einführungsseminars “Mit SUCCESS zu IBCS®” voraus.

Das Buch zum Seminar

–

Jeder Teilnehmende erhält ein Gratis-Exemplar des Bestsellers Gefüllt | Gerahmt | Schraffiert von Rolf Hichert und Jürgen Faisst.

Trainer

–

Dr. Jürgen Faisst ist Partner und Geschäftsführer von HICHERT+FAISST. Zuvor war er CEO der Thinking Networks AG, Vorstand der MIS AG und geschäftsführender Gesellschafter bei der MIK GmbH.

Teilnahmegebühr

–

Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt EUR 1.050 pro Person zzgl. MwSt. Die Gebühr schließt Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung und Erfrischungsgetränke ein.

Termine

–

26. Januar 2021, Zürich

10. März 2021, Frankfurt am Main

14. Juli 2021, München

24. November 2021, Düsseldorf

Zeiten

–

Das Seminar beginnt um 9:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Um 12:30 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. In den Kaffeepausen um etwa 10:30 Uhr und 15:00 Uhr werden Snacks und Erfrischungen gereicht.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vereon.ch/ggs

Firmenkontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

info@vereon.ch

http://www.vereon.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.