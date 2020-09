Für mehr Sicherheit in Ihrem Immobilien Unternehmen – DEFENDO Immobilien

Security Hardware vom Fachmann

Die Herausforderungen an Sicherheitssoftware für den Schutz der sensiblen Daten in einem Immobilien Unternehmen steigen. Was aktuelle Virenschutzprogramme leisten ist bekannt.

– Doch ist dieser Schutz immer ausreichend? –

Viele Tests zeigen, dass jede Anti-Viren-Software seine Stärken und Schwächen aufweist. Ganz klar ist, dass ein Virenprogramm auf jedem Computer Pflicht ist, ob man nun auf vorinstallierte Software vom Betriebssystem-Hersteller oder auf kostenpflichtige Tools setzt ist jedem selbst überlassen. Sicher ist, die sensiblen Daten Ihres Immobilien Unternehmens, gerade die Ihrer Kunden gehören geschützt. Genauso wie Ihr IT-System.

Eine Anti-Viren-Software kann Dateien erst untersuchen, wenn sich diese bereits auf Ihrem System befindet.

Es wäre so als würden einen Einbrecher in Ihr Haus lassen und Ihn erst nach der Eingangstüre überprüfen.

– Abhilfe schafft der DEFENDO – Immobilien –

Der DEFENDO Immobilien ist eine Harware, die noch vor Ihrem Netzwerk steht. Sozusagen Ihr 24-Stunden Türsteher. Er weiß genau, wen er in Ihr Netzwerk lässt und wohin Ihre User ins Internet zugreifen dürfen. Die Anbindung an Ihre Immobilienbörsen, Ihre Homepage, Ihre API, Ihr Kommunikation und der datenaustausch mit Kunden wird genauestens überwacht. Das Intrusion-Detection-System erkennt anhand bestimmter Muster, selbständig Angriffe auf Ihre Systeme und wehrt diese ab.

Des weiteren enthält der DEFENDO Immobilien einen kompletten Mail-Server. Alle Ein- und Ausgehenden eMails werden auf Schadsoftware untersucht. Der integrierte SPAM-Filter lernt eigenständig hinzu und erkennt Beispielsweise per eingebautem OCR, Spam die als Bild versendet wird.

Alle ausführlichen Einzelheiten zum DEFENDO Immobilien finden Sie hier:

https://www.crmpro.de/defendo

Wir präsentieren Ihnen gerne jederzeit FLOWFACT Universal CRM ganz nach Ihre Anforderungen und Vorstellungen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir können Ihnen alle Funktionen und Optimierungsmöglichkeiten rund um FLOWFACT per Fernzugriff auf Ihrem Monitor oder bei Ihnen vor Ort zeigen.

Selbstverständlich können an der Präsentation auch mehrere Ihrer Mitarbeiter, auch über unterschiedlichste Standorte, teilnehmen.

Wir nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

flowfact@crmpro.de

https://www.crmpro.de