FÜR DIE WEIHNACHTSFEIER: EUROPA ZU TISCH

Der Piave DOP wird zum Protagonist der Festtagstafeln und der Weihnachtsgeschenke

Erkenntnis, Experimentierfreudigkeit und ein Geschmack, der Groß und Klein begeistert. Online eine praktische Rezeptsammlung.

Belluno, den 17.12.2020 – Der Piave DOP ist Mittelpunkt der Kampagne “Nice to Eat-EU”, die das Ziel hat, diesen zu fördern und bekannt zu machen und präsentiert sich für die kommenden Feiertage mit fünf Referenzen. Die feierlichen Mittag- und Abendessen an Weihnachten und Neujahr kündigen sich in diesem Jahr zwar “etwas anders” an, doch bleibt der Wunsch bestehen, auf den europäischen Festtagstafeln etwas Gutes und Authentisches zu präsentieren.

Bei der Wahl der Lebensmittel, die an den Feiertagen konsumiert, geteilt und gewürdigt werden sollen, spielt die Fähigkeit des Verbrauchers, die Produkte mit Schutzmarke DOP zu erkennen, eine besondere Rolle. Auch sind das Bewusstsein in Hinsicht auf Lebensmittelsicherheit und Naturreinheit sowie die Kenntnis von Informationen bezüglich der Rückverfolgbarkeit und der besten Art der Zubereitung und des Genusses ein aktuelles Thema. Dies sind die wesentlichen Aspekte des Dreijahresprojekts von “Nice to Eat-EU”, das vom Konsortium zum Schutz des Piave Käses DOP gefördert und von der EU kofinanziert wurde, mit dem Ziel, vor allem in Ländern wie Italien, Österreich und Deutschland sämtliche komplexen Tätigkeiten zur Verbreitung und Bekanntmachung des Produkts bis ins kleinste Detail durchzuführen.

Der mehrfach in Italien und Europa preisgekrönte Piave DOP überrascht die festliche Tafel mit einer überraschenden Taktik: nämlich mit seinem außerordentlichen Geschmack, der wirklich jeden zufrieden stellt. Denn es handelt sich um einen gesunden, naturreinen und nahrhaften Käse, der von anspruchsvollen und erfahrenen Feinschmeckern besonders geschätzt wird, aber auch bei den Kids sowohl in seiner milden und frischen Variante als auch in der intensiven und herzhaften Version des Selezione Oro ausgesprochen gut ankommt.

Der Piave DOP präsentiert sich dem Verbraucher mit einer Auswahl von 5 streng durch die Schutzmarke DOP geschützten Referenzen.

Diese fünf Protagonisten unterscheiden sich lediglich durch ihren Reifegrad: 20 bis 60 Tage für den Piave Fresco, zwischen 61 bis 180 Tage für den Mezzano, über 180 Tage für den Vecchio, über 12 Monate für den Vecchio Selezione Oro und schließlich mehr als 18 Monate für den Riserva.

Die gesamte Produktion entsteht aus Milch, die ausschließlich in der Provinz Belluno gewonnen und zu mindestens 80% von den typischen Rinderrassen des Produktionsgebiets stammt: dem Italienischen Braunvieh, dem Italienischen Fleckvieh, dem Italienischen Holsteinrind und dem Tiroler Grauvieh.

Der Piave DOP ist perfekt für die Zubereitung von Vorspeisen und super schmackhaften ersten und zweiten Gängen in harmonischer Kombination mit Wein, Honig und Konfitüren. Ein echter Verwandlungskünstler auf den Tischen Europas und eine perfekte Entree für Mittag- und Abendessen oder als Abschluss einer Mahlzeit. Oder einfach hübsch verpackt in einem traditionellen Fresskorb als Weihnachtsgeschenk. Wir empfehlen, den Käse mindestens eine halbe Stunde vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank zu nehmen, damit er “atmen” und seine optimale Temperatur erreichen kann, um seinen vollen Geschmack zu entfalten.

Und wenn Sie ein wenig in der Küche experimentieren möchten, dann finden Sie unter dem Link https://www.nicetoeat.eu/ricette mehrere absolut neue und originelle Rezepte, die eigens von den Chefköchen einiger berühmter österreichischer Restaurants realisiert wurden, die als Partner des Projekts “Nice to Eat-EU” ausgewählt worden sind. Absolute Protagonisten sind die verschiedenen Reifestufen des Käses und die Kombinationen mit anderen europäischen, mit Schutzmarke versehenen Produkten. Dazu gibt es die praktische Rezeptsammlung zum Herunterladen und Aufbewahren.

Ziel des Konsortiums ( www.formaggiopiave.it) ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben bezüglich der Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline- Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieses Käses zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat-EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube auf dem gleichnamigen Kanal, mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

