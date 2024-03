Fliesenberatung neu gedacht – KI Beratung in der Baustoffbranche

Heinrich Fretthold GmbH & Co. KG, ein führendes Unternehmen im Bereich Baustoffhandel, definiert die Standards für Kundenbetreuung neu, indem es innovative KI-basierte Beratungsdienste mit einer persönlichen & professionellen Beratung kombiniert. Durch einen eigenen modernen Showroom und ein engagiertes Team von Fachberatern werden individuelle Lösungen z.B. für Ihre Fliesenprojekte angeboten.

In der heutigen Zeit, in der Zeit ein kostbares Gut ist, ist es entscheidend, effiziente und maßgeschneiderte Beratungsdienste anzubieten. Heinrich Fretthold GmbH & Co. KG erkennt diese Notwendigkeit und integriert künstliche Intelligenz (KI) in ihre Beratungsprozesse, um Kunden ein Höchstmaß an Service und Effizienz zu bieten. Die KI-basierte Beratung ermöglicht es Kunden, ihre Bedürfnisse und Vorlieben schnell und präzise zu kommunizieren, was zu maßgeschneiderten Empfehlungen führt.

Der Firmen eigene Showroom bietet Kunden die Möglichkeit, eine Vielzahl von Fliesendesigns und -muster persönlich erleben zulassen. Mit einer breiten Palette von Stilen, Farben und Texturen können Kunden die perfekten Fliesen für ihr Zuhause oder ihr Projekt auswählen. Ein erfahrenes Team von Fachberatern steht bereit, um Kunden bei der Auswahl und Entscheidungsfindung zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Visionen zum Leben zu erwecken.

Heinrich Fretthold GmbH & Co. KG legt großen Wert auf eine nahtlose Kundeninteraktion, weshalb das Unternehmen die Möglichkeit bietet, Termine zur Fliesenberatung bequem online zu buchen. Durch ein benutzerfreundliches Buchungssystem können Kunden ganz einfach einen Beratungstermin im eigenen Showroom vereinbaren, um ihre Fliesenbedürfnisse zu besprechen und sich von Experten unterstützen zu lassen.

Das Ziel ist es, dem Kunden eine einzigartige und personalisierte Beratungserfahrung zu bieten, die ihre Erwartungen übertrifft. Mit der Kombination aus KI-Technologie, einem eigenen Showroom und erfahrenen Fachberatern strebt das Unternehmen danach, den Fliesenkaufprozess für Kunden so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten.

Besuchen Sie den Showroom oder buchen Sie noch heute einen Termin zur Fliesenberatung, um zu erfahren, wie Heinrich Fretthold GmbH & Co. KG Ihnen helfen kann, Ihr nächstes Fliesenprojekt zu realisieren.

Für eine kostenfreie Terminbuchung klicken Sie bitte hier

Wer baut, braucht starke Partner! Darum unterstützen wir Sie seit mehr als 135 Jahren in allen Bereichen rund um das Thema Baustoffe.

Unsere Fachberater stehen Ihnen tatkräftig zur Seite, wenn es ums Bauen, Renovieren, Modernisieren und Gestalten geht.

Entdecken Sie ganz neue Akzente für modernes Wohnen und Leben. Ob Echtholz-Parkett, Laminat, Vinyl-Designboden, keramische Fliesen oder Naturstein – der Phantasie und dem persönlichen Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.

In unserer IdeenGalerie, der Ausstellung für den dekorativen Innenausbau, finden Sie darüber hinaus moderne Haustüren, Innentüren und Garagentore mit sämtlichem Zubehör.

Kontakt

Heinrich Fretthold GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Borriesstrasse 100

32257 Bünde

05223 – 4806-0



https://www.fretthold.de/home

