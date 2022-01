Fashion Design Institut: Besuch im Pariser Maison Schiaparelli

Das Fashion Design Institut bietet seinen Schülern eine Reise in die Welt der Haute Couture

Auch im neuen Jahr bietet das Fashion Design Institut für seine Schüler wieder Besonderes. Bereits am 28. Januar steht die erste Reise nach Paris an, diesmal zum berühmten Place Vendome No. 21, wo Modegeschichte geschrieben wurde. Denn hier befinden sich die bis zum heutigen Tag erhaltenen Räumlichkeiten der legendären Elisa Schiaparelli, deren Label nichts von seinem einstigen Glanz verloren hat. Für die angehenden Designer des Fashion Design Instituts bietet sich hier die exklusive Möglichkeit, der Haute Couture einmal ganz nahe zu sein.

HAUTE COUTURE VON SCHIAPARELLI

Die Schüler des Fashion Design Instituts wissen: Neben Coco Chanel galt Elsa Schiaparelli (1890 – 1973) zu Lebzeiten als eine der Grande Dames in der Modewelt und sorgte mit ihren außergewöhnlichen Styles und Designs für Furore. Nach der Insolvenz des Labels wurde diesem erst im Jahr 2006 wieder neues Leben eingehaucht – und seither gilt Schiaparelli als einer der großen Namen der Haute Couture. Weltstars tragen die Kreationen, wie beispielsweise Kim Kardashian im Jahr 2020, als sie bis hin zum Schmuck ein komplettes Schiaparelli-Outfit trug. Lady Gagas ausgefallenes Ballkleid, in dem sie im Januar 2021 bei der Amtseinführung von Joe Biden die amerikanische Nationalhymne sang, war ebenfalls eine Kreation von Schiaparelli. Auch Beyonce und Noah Cyrus wurden bei den 63. Annual Grammy Awards von Schiaparelli ausgestattet.

PLACE VENDoME NO. 21

Für Modebegeisterte ist das Maison Schiaparelli am Pariser Place Vendome ein besonderer Ort: hier befinden sich die originalen Räumlichkeiten, in denen Elisa Schiaparelli ihre legendäre Mode entwarf. Hier waren große Künstler wie Salvador Dalí und Pablo Picasso regelmäßige Gäste – und die Nachfolger der großen Elisa Schiaparelli sorgten dafür, dass die Räume bis heute jenen künstlerischen Geist atmen und eine Inspiration für jeden Besucher sein können. Die Modeschüler des Fashion Design Instituts dürfen bei ihrem Besuch hier die neueste Haute Couture-Kollektion hautnah erleben und erhalten einen exklusiven Einblick in die Geschichte des berühmten Hauses Schiaparelli.

EXKLUSIVE REISEN DES FASHION DESIGN INSTITUTS

Für seine Modeschüler veranstaltet das Fashion Design Institut regelmäßig Reisen zu den Ateliers und Shows der ganz großen Modelabels. Dabei nutzt die Modeschule ihre zahlreichen Kontakte in der internationalen Modebranche, um ihren Schülern Einblick in die Welt der Mode zu ermöglichen – schließlich werden sie nach Abschluss ihrer Ausbildung in dieser Branche ihren Berufen nachgehen. So manchem Schüler gelingt es zudem bereits bei diesen Reisen, erste Kontakte zu den Profis der Mode zu knüpfen, die sich für ihre spätere Karriere als äußerst nützlich erweisen können.

AUSBILDUNG AM FASHION DESIGN INSTITUT

Am Fashion Design Institut können Schüler Ausbildungen zum Internationalen Fashion Designer, Fashion Management/Marketing und Fashion Journalist absolvieren. Die staatlich anerkannte private Modeschule verleiht nach erfolgreicher Abschlussprüfung das institutseigene Diplom, welches an internationalen Partnerschulen zum Bachelor- oder Masterabschluss erweitert werden kann. Das Diplom vom Fashion Design Institut steht dabei für eine herausragende Ausbildung und wird in der Modebranche allgemein anerkannt.

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf „Fashion Design Institut“ bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt „The Business of Fashion“, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

