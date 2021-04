Digitaler Ablauf von Corona Selbsttestungen in Unternehmen

EnterSmart bietet mit der Cloud-Lösung WELCOME zwei Lösungsvarianten

München, 22. April 2021 – Die Entscheidung der Bundesregierung, dass sich die Unternehmen in die Corona Teststrategie einbringen und jedem Mitarbeiter zwei Selbsttests pro Woche anbieten müssen, ist eine große organisatorische Herausforderung für jedes einzelne Unternehmen.

Das Münchner Unternehmen EnterSmart GmbH sorgt für Abhilfe.

EnterSmart hat mit ihrer Lösung WELCOME zwei brillante digitale Umsetzungen entwickelt.

Die erste Variante ist der “WELCOME Corona Selbsttest”, der ohne Hardware auskommt.

Nachdem der Test durchgeführt wurde, scannt der Mitarbeiter einen QR-Code mit der Fotoapp seines Smartphones. Es öffnet sich ein Registrierungsvorgang, in dem die Mitarbeiterdaten und das Testergebnis eingegeben werden. Mit der digitalen Signatur akzeptiert er die angezeigten Datenschutzbestimmungen und rechtliche Hinweise. Bei negativem Ergebnis darf das Gebäude betreten werden.

Die zweite Möglichkeit ist der “WELCOME Angeleitete Selbsttest”.

Am Empfang scannt der Mitarbeiter den QR-Code, der Registrierungsprozess wird gestartet. Nach Eingabe der persönlichen Daten und Unterschrift, dass die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert wurden, wird ein individueller QR-Code und eine Nummer generiert. Es wird automatisch ein Selbstklebeetikett gedruckt, das der Empfangsmitarbeiter mit dem Selbsttest aushändigt.

Der Mitarbeiter führt den Selbsttest durch und übergibt ihn mit dem aufgeklebten persönlichen QR-Code an das Empfangspersonal. Das Ergebnis wird eingegeben.

WELCOME verschickt automatisch eine digitale Bescheinigung über das Testergebnis an den Mitarbeiter. Dieser Testnachweis kann auch überall dort eingesetzt werden, wo Bestätigungen über negative Schnelltests vorgelegt werden müssen, zum Beispiel im Einzelhandel.

Das Layout und die Texte können an das Firmenlayout angepasst werden.

Bei beiden Varianten sind die Echtzeitstatistiken für autorisierte Personen einsehbar. Die Daten werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

Die Lösungen sind bereits bei namhaften Firmen im Einsatz.

Über die EnterSmart GmbH:

Mit den im März und April 2021 entwickelten Abläufen für den Selbsttest / Laientest für Unternehmen hat WELCOME auf die Erfordernisse der aktuellen Lage reagiert.

WELCOME von EnterSmart GmbH ist eine Cloud-Lösung für Besuchermanagement, Eventmanagement, Konzernsicherheit, Geländemanagement, Baustellenmanagement,

Raummanagement und LKW Management.

Die EnterSmart GmbH ist ein Software Unternehmen mit Stammsitz in München.

Die eigenentwickelte Cloud-Lösung WELCOME ist eine Software mit modernsten Techniken und effektivsten Funktionen. WELCOME ist bei zahlreichen namhaften Firmen im Einsatz.

WELCOME modernisiert das Besuchermanagement und gewährleistet die Unternehmenssicherheit.

Geschäftsführer der EnterSmart GmbH ist Josef Gemeri.

