Digitale Eyecatcher

komma,tec redaction präsentiert frisch renoviertes Digital Signage Innovation Center

Mehr als drei Monate hat es gedauert, dann war das Werk der Rundumrenovierung vollbracht. Seitdem erstrahlt das Digital Signage Innovation Center der Hamburger Fachagentur komma,tec redaction in neuem Glanz. Mitten in der Hamburger Speicherstadt lassen sich nun seit kurzem wieder modernste Exponate aus der Welt des Digital Signage bewundern.

“Ich habe schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt, das Innovation Center von Grund auf zu erneuern”, so Fabian Scholz, GeschäftsfĂĽhrer der komma,tec redaction . Doch warum hat er diese Renovierung ausgerechnet während der allgemeinen Anspannung der Coronakrise in die Tat umgesetzt? “Ich wollte nicht, dass wir in eine Art Angststarre verfallen, sondern innovative Lösungen suchen, mit der neuen Situation umzugehen”, so Scholz. “Da sämtliche Messen in nächster Zukunft erst einmal wegfallen werden, habe ich mich gefragt: Warum nicht einen Ort erschaffen, an dem dauerhaft eine Ausstellung mit den aktuellsten Exponaten zu sehen ist?”

Doch das Digital Signage Innovation Center ist noch sehr viel mehr als nur ein Showroom. Schon allein die Umgebung, in der sich die Ausstellung befindet, ist außergewöhnlich und einen Besuch in jedem Fall wert. Als weltgrößter Lagerhauskomplex ist die seit 1991 unter Denkmalschutz stehende Hamburger Speicherstadt auf der Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen. Im Digital Signage Innovation Center der komma,tec redaction erfahren Besucher in einem Ambiente zwischen maritimer Tradition und moderner Technologie, welche aktuellen Trends es momentan auf dem Markt gibt. Auf einer Fläche von 400 qm haben Gäste die Möglichkeit, die Ausstellungsstücke aus nächster Nähe zu betrachten, um dabei zu erleben, wie vielseitig einsetzbar Digital Signage Lösungen sind.

“Wir präsentieren hier neben neuartigen Touch-Terminals und Videowalls unter anderem auch Werbedisplays, digitale Infoboards und Wegeleitsysteme”, so Fabian Scholz. “Zudem haben Gäste hier so viel Platz, dass zu jeder Zeit die Möglichkeit besteht, Abstand zu anderen zu halten. Ich bin unseren Partnern LG und NEC sehr dankbar fĂĽr ihre groĂźzĂĽgige UnterstĂĽtzung und freue mich schon jetzt auf viele interessante Gespräche und Begegnungen. Mit der Renovierung hat das Innovation Center nochmal erheblich an Attraktivität gewonnen, was wir an der Begeisterung unserer Besucher jedes Mal wieder bemerken.”

Von Elbkanälen umgeben und mit neuesten Digital Signage Exponaten ausgestattet, macht das Innovation Center der komma,tec redaction einen Besuch der Ausstellung für jeden Technik-Fan zu einem echten Erlebnis.

Ăśber die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist eine Hamburger Fachagentur für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt sie Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star 3.0. Die Lösungen umfassen z.B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

