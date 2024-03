Die Zukunft des Recruitings – Recruiting Trends 2024 Konferenz Online #RT24

Was werden die Recruiting Trends 2024?

Hamburg, Deutschland – Im Zeitalter der digitalen Transformation steht die Recruiting-Branche vor bahnbrechenden Veränderungen. Die #RT24 Konferenz, eine der führenden Online-Veranstaltungen für Recruiting-Profis im deutschsprachigen Raum, bietet vom 18. bis 21. März 2024 die perfekte Plattform, um die neuesten Trends und Innovationen in der Branche zu entdecken. Mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 1500-2000 Experten verspricht diese Veranstaltung, eine unvergleichliche Gelegenheit für Wissensaustausch und Weiterbildung zu bieten.

Trends und Innovationen im Fokus

Die #RT24 Konferenz wird sich auf eine Vielzahl von Kernthemen konzentrieren, darunter Employer Branding, neue Recruitingkanäle und -verfahren, Fortschritte in der Recruiting-Technologie sowie Entwicklungen in der Recruiting-Performance. Teilnehmer können sich auf tiefer gehende Einblicke in aktuelle Themen wie KI im Recruiting, Active Sourcing mit ChatGPT, Social Media Trends, skill-basiertes Recruiting und vieles mehr freuen.

Eine Plattform für Austausch und Vernetzung

Die Konferenz bietet kurze, prägnante Webinare, praktische Anleitungen, Einblicke in Best Practices und Panel-Diskussionen sowie die Möglichkeit zur Interaktion mit führenden Kompetenzpartnern. Ohne Verkaufspräsentationen konzentriert sich die #RT24 darauf, echten Mehrwert zu liefern und den Teilnehmern konkrete Strategien und Lösungen an die Hand zu geben.

Exklusive Gelegenheit zur Weiterbildung und Vernetzung

Nutzen Sie die Chance, sich mit den führenden Köpfen der Branche auszutauschen und wertvolle Einblicke in die Zukunft des Recruitings zu gewinnen. Die #RT24 ist die ideale Gelegenheit für Recruiter, Personalreferenten, HR Businesspartner und Personalleiter, sich weiterzubilden und zu vernetzen.

Sichern Sie sich Ihren Platz

Mit Ticketpreisen zwischen 99 und 699 Euro bietet die #RT24 ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Melden Sie sich jetzt an, um sicherzustellen, dass Sie Teil dieser wegweisenden Veranstaltung sein können.

Die detaillierte Agenda und weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie hier unter: https://bit.ly/RT24TicketsEB.

Über den Veranstalter

Die #RT24 wird vom Institute for Competitive Recruiting (ICR) organisiert, unter der Leitung von Wolfgang Brickwedde, einem anerkannten Experten in der Recruiting-Branche. Das ICR setzt sich dafür ein, die neuesten Erkenntnisse und Best Practices im Bereich des Recruitings zu erforschen und zu verbreiten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wolfgang Brickwedde

Veranstalter, ICR Recruiting Trends 2024 Konferenz

Klosterallee 58, 20144 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 7852859

E-Mail: WB@competitiverecruiting.de

Web: www.competitiverecruiting.de

Wolfgang Brickwedde

Director, Institute for Competitive Recruiting (ICR), Heidelberg

Wolfgang Brickwedde ist seit 2010 Leiter des Institute for Competitive Recruiting. Das ICR unterstützt und berät Unternehmen bei der Verbesserung der Ergebnisse ihrer Recruitingprozesse. Das ICR bildet eine Plattform mit dem Ziel, das Recruitment in Deutschland insgesamt zu verbessern, hierzu werden Studien zum Status des Recruitment ( ICR Recruiting Reports: http://www.competitiverecruiting.de/Studien) und Benchmarks zur Nutzung und Zufriedenheit mit Recruitinglösungen wie z.B. Jobbörsen oder Bewerbermanagementsystemen durchgeführt.

Bis Ende 2009 verantwortete Wolfgang Brickwedde bei SAP die Personal-beschaffung und das operative Personalmarketing in der Region EMEA. Vor seiner Zeit bei SAP war Wolfgang Brickwedde bei Royal Philips Electronics in unterschiedlichen Management Funktionen in den Bereichen Employer Branding, Recruitment und Management Development für verschiedene Länder verantwortlich.

Kontakt

ICR Institute for Competitive Recruiting

Wolfgang Brickwedde

Klosterallee 58

20144 Hamburg

01607852859



https://www.eventbrite.de/e/recruiting-trends-2024-konferenz-online-rt24-tickets-791003050417?aff=oddtdtcreator

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.