Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Schonungen

Lebenshelferin Stefanie Lauth erleichtert das Leben von älteren Menschen künftig auch in Schonungen und Umgebung

Schonungen, 17.05.2021. Die meisten Menschen hegen den Wunsch, in ihren eigenen vier Wänden alt werden zu dürfen. Doch lässt im Alter die Selbstständigkeit nach und fehlen pflegende Angehörige, bleibt oft nur der Umzug in ein Pflegeheim. Die SeniorenLebenshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu verhindern. Mit vielfältigen Leistungen im vorpflegerischen Bereich unterstützen die Lebenshelfer Senioren dabei, ihren Lebensabend in ihrer vertrauten Umgebung zu verbringen. Dank der neuen Lebenshelferin Stefanie Lauth kann die SeniorenLebenshilfe ihr seniorengerechtes Angebot zukünftig auch in Schonungen und Umgebung anbieten.

Individuell abgestimmte Leistungen praktischer und sozialer Art

Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister, der von der Zentrale in Berlin aus geleitet wird. Die Geschäftsführerin Carola Braun hat das Unternehmen, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, im Jahr 2012 gegründet. Die ausgebildete Krankenschwester durfte selbst Erfahrungen in der Betreuung älterer Menschen sammeln und erkannte während ihrer Tätigkeit, wie wichtig die individuelle Unterstützung für die Senioren ist. Aber auch der soziale Aspekt spielt bei der täglichen Arbeit der Lebenshelfer eine wichtige Rolle. Durch die ihnen geschenkte Aufmerksamkeit und gemeinsam unternommene Aktivitäten erhalten die Senioren wieder mehr Freude am Leben und profitieren von einer gesteigerten Lebensqualität.

Lebenshelfer sind Haushaltshilfen, Wegbegleiter und Freizeitpartner

Die durch die Lebenshelfer übernommenen Tätigkeiten erleichtern das Leben der Senioren. Die Lebenshelfer werden als Haushaltshilfe tätig und halten die Wohnung sauber, sie sorgen mit einem eigenen Pkw für die Mobilität der Senioren und sie kümmern sich bei Bedarf um Postangelegenheiten und behördlichen Schriftverkehr. Auch begleiten sie sie zu Terminen wie zum Arzt oder Friseur, helfen bei Einkäufen und verbringen die Freizeit zusammen. Besonders Letzteres spielt für die Senioren eine wichtige Rolle, da sie motiviert werden aktiv zu bleiben. Sie machen beispielsweise gemeinsame Spaziergänge, unternehmen zusammen kleine Ausflüge oder unterhalten sich bei einem Kaffee oder Tee mit ihren Senioren über sämtliche Themen, die sie bewegen. Welche Leistungen die Senioren in Anspruch nehmen, hängt von ihrer jeweiligen Situation ab und bestimmen diese bzw. ihre Angehörigen selbst.

Stefanie Lauth unterstützt fortan Senioren rund um Schonungen in ihrem Alltag

Die gebürtige Schweinfurterin Stefanie Lauth ist zukünftig als Lebenshelferin in Schonungen und Umgebung aktiv. Nach ihrem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Kinderpflegerin und arbeitete über fünf Jahre in diesem Beruf. Im Anschluss wechselte sie in eine Praxis für Physiotherapie, in der sie 13 Jahre lang als Rezeptionistin tätig war. Anfang 2021 absolvierte sie schließlich eine Ausbildung zur Alltagsbegleiterin für Senioren. Dabei lernte sie das Konzept der SeniorenLebenshilfe kennen. “Die Tätigkeitsbeschreibung sprach mir aus der Seele”, begeistert sich Stefanie Lauth. Ihr Ziel ist es, den Senioren ein selbstständiges und zufriedenes Leben in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen. Die verheiratete Mutter von zwei Kindern liebt das Tanzen und ist sehr musikalisch. Sie singt gerne, spielt Gitarre und seit Neuestem lernt sie das Klavierspielen.

Neue Lebenshelfer gesucht

Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen, das älteren Menschen im gesamten Bundesgebiet eine individuelle Seniorenbetreuung anbietet. Damit zukünftig noch mehr Senioren von dem vielfältigen Angebot profitieren können, sind Carola Braun und ihr Team stets auf der Suche nach weiteren kompetenten Lebenshelfern. Diese werden von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen tatkräftig unterstützt und durch Schulungen und Fortbildungen bestmöglich auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Schonungen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

