Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023 – L&P gehört dazu

Rarität in RLP: Von den 100 Siegerunternehmen stammen nur zwei aus Rheinland-Pfalz – Lehnen & Partner ist eins von ihnen

Die rheinland-pfälzische Steuerkanzlei Lehnen & Partner zählt zu den Top 100 „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“ – ausgezeichnet durch das international tätige Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work®. Dies wurde am 23.03.2023 live bei der Prämierungsgala in der Flora Köln durch Great Place to Work® Deutschland bekannt gegeben. Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit in Unternehmen. Nachdem Lehnen & Partner bereits in den Branchenwettbewerben zu den „Beste Arbeitgeber im Consulting 2023“ prämiert wurde, ist diese Auszeichnung auf Bundesebene das höchste Qualitätssiegel, das ein Arbeitgeber für seine mitarbeiterorientierte Arbeitsplatzkultur erhalten kann. Von diesen 100 Siegerunternehmen in Deutschland stammen lediglich zwei Unternehmen aus Rheinland-Pfalz – Lehnen & Partner gehört neben dem Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Pfalz e. V. zu den zwei „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“ in Rheinland-Pfalz.

Die Auszeichnung in Zahlen

Insgesamt haben sich 931 deutsche Unternehmen aller Branchen und Größen um diese Great Place to Work®-Auszeichnung 2023 beworben. Davon wurden 100 Unternehmen als „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“ prämiert, darunter auch bekannte Unternehmen wie Allianz Deutschland, DHL Express Germany, Hilton oder die Techniker Krankenkasse.

In der entsprechenden Größenklasse von Unternehmen mit 101-250 Mitarbeitenden zählt Lehnen & Partner zu den Top 5 und belegt den 5. Platz von 33. Bei der bereits Mitte März verliehenen Great Place to Work®-Auszeichnung auf Branchenwettbewerbsebene zum „Beste Arbeitgeber im Consulting 2023“ belegte die Steuerkanzlei in der dortigen entsprechenden Größenklasse von 50-250 Mitarbeitenden den hervorragenden 2. Platz von 16. Mit diesen sehr guten Great Place to Work®-Platzierungen auf Branchen- wie auf Bundesebene setzt Lehnen & Partner ein starkes Zeichen bei der weiteren Entwicklung der Arbeitsplatzkultur und Personalarbeit sowie im Recruiting von neuen Fachkräften.

Teamwork makes the dream work

„In Zeiten von Fachkräftemangel und wirtschaftlichen Unsicherheiten sind Unternehmen gefragt, ein zukunftsfähiges Personalkonzept zu entwickeln. Aus Personalarbeit wird Arbeitsplatzkultur im Sinne von mitarbeiterorientierter Unternehmenskultur werden,“ erläutert Annika Görgen, sie verantwortet als Managing Board Member den gesamten Personalbereich von Lehnen & Partner. „Diesen Ansatz verfolgen wir schon länger und zählen in der Eifel bereits zu den ausgezeichneten Arbeitgebern als EIFEL Award-Preisträger. Wir freuen uns sehr, jetzt auch auf Bundesebene zu „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023″ zu gehören und sind mächtig stolz auf unser Team. Denn diese Great Place to Work®-Auszeichnung ist eine Team-Leistung. 96 % unserer Mitarbeitenden stimmten in der der Auszeichnung zu Grunde liegenden Befragung überein, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Das bestärkt uns darin, dass wir mit unseren Bemühungen für eine exzellente Arbeitsplatzkultur auf dem richtigen Weg sind und genau hier weitermachen werden.“

Das zeichnet „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“ aus

„Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen,“ sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, anlässlich der Preisverleihung.

Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen, freiwilligen Befragung der Mitarbeitenden. Themen der Befragung sind u.a. Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wurde das Management im Rahmen eines Kultur-Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden. Die Ergebnisse dieser beiden Bausteine sind im Verhältnis 3:1 gewichtet. Die Bewertung durch die Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.

Am aktuellen Great Place to Work® Landeswettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“ nahmen 931 deutsche Unternehmen aller Branchen und Größen teil. Sie stellten sich oben genanntem Bewertungsprozess. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde die Liste der besten Arbeitgeber durch Benchmarking, differenziert nach Unternehmensgrößen ermittelt.

Zur Siegerliste mit den 100 Great Place to Work® 2023: Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023

Zum Great Place to Work® „Lehnen & Partner“: We are great

Lehnen & Partner sind die Steuerberater für heute und morgen mit acht Standorten in den Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück. Als Mehrgenerationen-Kanzlei seit 43 Jahren am Markt etabliert, betreut Lehnen & Partner eine Vielzahl von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Durch eine hohe Diversifikation der Fach- und Branchenexpertisen liefert die Kanzlei alles aus einer Hand und berät in steuerlichen wie auch artverwandten betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen. Das Spezialteam der Gestaltungsberatung ist die Anlaufstelle bei allen Fragestellungen rund um die strukturelle (Um-)Gestaltung eines Unternehmens. Es agiert auch als „Berater für Berater“ in der Region: Kleinere oder überlastete Kanzleien können die Lehnen & Partner-Gestaltungsberater exklusiv für ihre Mandanten rein für diese speziellen Fragestellungen und Projekte hinzubuchen. Als eins der 100 Siegerunternehmen des Great Place to Work® Arbeitgeberwettbewerbs 2023 zählt Lehnen & Partner zu „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023“. Mehr erfahren Sie unter www.lehnen-partner.de

Kontakt

Lehnen & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Sara Baier

Maria-Kundenreich-Straße 3

54634 Bitburg

06561966159



https://lehnen-partner.de/

Bildquelle: @Great Place to Work Deutschland