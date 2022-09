Der Teil und das Ganze

Nennen Sie Vor- u. Nachteile der Arbeitsteilung!

Auch wenn es vereinzelt immer wieder Unternehmen gibt, die bestrebt sind, alles aus einer Hand zu produzieren, sieht der wirtschaftliche Alltag anders aus. Hier ist das Prinzip der Arbeitsteilung vorherrschend. Daraus ergibt sich auch die Prüfungsfrage nach den Vor- und Nachteilen der Arbeitsleitung. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert führt in seinem kostenlosen Schulungsvideo einige dieser Vor- und Nachteile auf.

Wenn in einer Prüfung Vor- und Nachteile der Arbeitsteilung genannt werden sollen, bedeutet dies auch, dass keine weiteren Erklärungen erforderlich sind. Es genügt die einfache Aufzählung. Dies sollte in der Prüfungssituation auch berücksichtigt werden, um Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die folgenden Erläuterungen zu den jeweiligen Vorteilen und Nachteilen der Arbeitsteilung sind deshalb eher für das Verständnis der Hintergründe gedacht.

Vorteile der Arbeitsteilung

Zunächst einmal Vorteile der Arbeitsteilung:

-Die Volkswirtschaft wird produktiver. Dies kann als historische Tatsache unterstellt werden. Wenn sich beispielsweise jemand nur darauf konzentriert, Schuhe zu produzieren, ein anderer sich nur darauf konzentriert, Häuser zu bauen, und ein dritter sich nur darauf konzentriert, Kleidungsstücke herzustellen oder vielleicht auch nur Hosen herzustellen, dann wird insgesamt die Volkswirtschaft produktiver: Es entstehen mehr Hosen, mehr Häuser und mehr Schuhe.

-Der Wohlstand steigt. Dies kann ebenfalls als historische Tatsache hingenommen werden.

-Die Arbeitszeiten werden kürzer. Auch das ist eine historische Tatsache. Wenn jemand sich nur darauf konzentriert, Hosen zu nähen, dann organisiert er sich immer effizienter, und dadurch (mit ein Grund, aber nicht der einzige), werden die Arbeitszeiten generell in einer Volkswirtschaft kürzer. Zumal er für das, was er für die Hosen erlöst am Markt, sich den Rest kaufen kann und nicht auch noch produzieren muss, denn davon ist ja die Rede hier: Arbeitsteilung.

-Ein weiterer Vorteil der Arbeitsteilung: Delegation an Maschinen. Vor allem die unangenehmen Arbeiten, vielleicht die schmutzigen Arbeiten, gefährliche Arbeiten können an Maschinen delegiert werden.

Nachteile der Arbeitsteilung

Demgegenüber sind aber auch Nachteile der Arbeitsteilung zu sehen:

-Starke Abhängigkeiten. Eine arbeitsteilige Volksvolkswirtschaft wie dies hiesige bedeutet auch starke Abhängigkeiten. Wenn z.B. der Automobilzulieferer nicht liefert oder nur nicht rechtzeitig liefert, kann es sein, dass das Band stillsteht und dass somit die Fließfertigung unterbrochen wird.

-Ein weiterer eventueller Nachteil: Monotone Arbeit mit körperlichen und seelischen Schäden. Das ist immer die Schattenseite einer einseitigen Arbeit, denn Arbeitsteilung führt auch dazu, dass man sich auf eine Sache konzentriert, und das kann zu Monotonie führen, zur Abstumpfung und eventuell auch zu körperlichen Schäden, wenn man die ganze Zeit in einer bestimmten Haltung arbeiten muss. Das können z.B. Rückenprobleme sein, und auch seelische Schäden.

