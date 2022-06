Digitale Ausgabe: Wirtschaftszeitung TREND REPORT “ Digitale Transformation“: Zwischen Sicherheit und Innovation

TREND REPORT digitalisiert: Wir haben uns wieder ins Zeug gelegt mit „Freien Inhalten“ für Sie.

Unsere aktuelle Ausgabe TREND REPORT mit dem Titelthema „Digitale Transformation – Daten im Griff“ steht bereit mit Informationen, Erfahrungen und damit Wissen für Alle und Jeden.

E-Paper: https://www.trendreport.de/digital-lesen/2022-02/#p=1

Mobilität mit Zukunft:

Nutzen Sie schon Smartphone-basierte Buchungsformen, um digital Ihren Mobilitätsmix mit den gängigen Verkehrsmitteln zu planen? Nein? Dann nehmen Sie Fahrt auf! Das große Potenzial der Digitalisierung ist dabei, komplexe Systeme für Verkehrsteilnehmende einfach nutzbar zu machen und Informationen individualisiert bereitzustellen, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen. Lesen Sie, wie unsere Mobilität in Zukunft zum Beispiel durch Digitale Zwillinge besser gestaltet werden kann.

Daten im Griff:

Die Sache mit dem Datenschutz wird für alle Unternehmen immer komplizierter. Die Titelstory beleuchtet eine neue Datenkultur. Gesucht wird: Ein ganzheitlicher Ansatz zur Bewältigung aller rechtlichen Governance-, Risiko- und Compliance-Herausforderungen, mit dem sich Vertrauen in Daten und Technologien realisieren lässt.

Handel in Metaversen:

Die Erschließung neuer Märkte steht an. 800 Milliarden US-Dollar soll das Metaverse-Geschäft schon im Jahr 2024 umfassen. Was bedeutet das für den Handel in Zukunft? Neue Chancen und Absatzmärkte für Handelsunternehmen. Ja mehr noch!

New Work, smart work:

„Work smarter, not harder!“ wird der Ruf laut: In Zukunft werden Mitarbeitende Ihre Arbeit im Metaverse verrichten, unabhängig vom physikalischen Ort der Arbeit. Wie die neue digitale Unternehmenskultur und die Skills der Mitarbeitenden dafür gestrickt sein müssen, erfahren Sie von unserem Redakteur Andreas Fuhrich in der Reportage New Work.

