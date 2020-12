Das klingt nach Weihnachten: E WIE EINFACH schenkt NETFLIX zum Fest

– Dank E WIE EINFACH und NETFLIX steht einer gemütlichen Adventszeit mit den besten Weihnachtsfilmen nichts mehr im Weg

– Wer Ökostrom bei E WIE EINFACH abschließt, bekommt für 12 Monate NETFLIX geschenkt

(Köln) Nicht erst seit diesem Jahr gilt: Zuhause ist es an den Feiertagen am schönsten. Ob rührend, sentimental, lustig oder gruselig – die besten Weihnachtsfilme und das kuschelige Sofa zählen dabei ebenso zur Tradition wie eine Tasse Kaffee oder Tee und Plätzchen.

Für gemütliche Stunden bieten der digitale Energieanbieter E WIE EINFACH und der Streaming-Dienst NETFLIX ein verlockendes Angebot für Strom- und Gastarifwechsler. Sowohl NETFLIX-Neukunden als auch Streaming-Profis mit bestehendem Abo können sich freuen: Wer unter www.e-wie-einfach.de einen Strom- oder Gasvertrag abschließt, bekommt von E WIE EINFACH nicht nur 100-prozentigen Ökostrom oder -gas, sondern auch 12 Monate NETFLIX geschenkt.

Darüber hinaus bietet E WIE EINFACH mit der “Freunde werben Freunde”-Aktion noch ein besonderes Geschenk: Werden die Tarife von E WIE EINFACH erfolgreich an Freunde und Bekannte weiterempfohlen, erhält sowohl der Werber als auch der Geworbene einen Gutschein für 12 Monate NETFLIX im Standard-Abo. Fest steht: Dank der großen Auswahl bei NETFLIX und der Energie von E WIE EINFACH steht dem nächsten Weihnachtsfilm nichts mehr im Weg. In diesem Sinne: Have Yourself A Merry Little Christmas!

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

