Das Geheimnis der 4 (7) Ps

Nennen Sie die Instrumente im Marketing!

Kein Erfolg ohne Marketing, so viel steht fest. Allerdings setzt dies voraus, dass die Marketinginstrumente bekannt sind und auch geschickt eingesetzt werden. Deshalb gehört die Frage nach den Instrumenten im Marketing auch zum Prüfungskanon. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo, um welche Instrumente es sich dabei handelt und wie sich diese für die Prüfung memorieren lassen.

Im klassischen Marketing, d.h. im Produktmarketing, gibt es vier Instrumente, und diese vier Instrumente sind die berühmten 4 Ps:

-product, auf Deutsch: Produktpolitik,

-place, das ist die Distributionspolitik,

-price, Preispolitik, manche sagen hier auch Kontrahierungspolitik; Kontrahierungspolitik ist der Oberbegriff, denn zum Preis gehören auch Rabatte, Zahlungs- und Lieferbedingungen dazu.

-promotion, das ist die Kommunikationspolitik

Bei den deutschen Begriffen ist das Suffix -politik wichtig und für alle vier Instrumente identisch. Zum vorrangigen Merken genügen deshalb “Produkt, Preis, Distribution und Kommunikation”.

Plus drei Instrumente im Dienstleistungsmarketing

Neben den klassischen Produkten gibt es aber auch Dienstleistungen, für die es folglich auch ein Dienstleistungsmarketing gibt. Hier sind es insgesamt 7 Ps, wobei die ersten 4 Ps mit denen des klassischen Marketings identisch sind. Ergänzend dazu kommen nun noch

-people, also die Menschen,

-process, also die Prozesse oder definierten Abläufe im Rahmen einer Dienstleistung

-physical facilities, das ist die Ausstattung, also z.B. das Ambiente in einem Restaurant

Am Beispiel einer Zahnarztpraxis kann hier etwa die Freundlichkeit der Sprechstundenhilfe eine große Rolle spielen (people), ob Patienten zu diesem Zahnarzt gehen oder nicht. Ebenso sind die Abläufe (process), also die Abwicklung entscheidend: Muss man als Patient stundenlang im Wartezimmer warten, oder sind die Abläufe, z.B. die Terminplanung so organisiert, dass es relativ zügig geht. Auch die Ausstattung der Praxis (physical facilities) spielt eine große Rolle, etwa im Hinblick auf Sauberkeit und Hygiene, Ausstattung, Farben und vieles mehr.

Dr. Marius Ebert ist Deutschlands Schnell-Lernexperte. Sein Schnell-Lernsystem für betriebswirtschaftliche Themen ermöglicht eine schnelle Vorbereitung auf IHK-Prüfungen, wie z.B. Betriebswirt/in IHK, Wirtschaftsfachwirt/in IHK, Technischer Fachwirt/in und diverse Mesterberufe, wie z.B. Industriemeister/in IHK.

