DAMAC Lagoons

Der Immobiliensektor in den Vereinigten Arabischen Emiraten erlebt in diesen Tagen einen historischen Aufschwung. Nach einer langen Rezession, die durch die globale Covid-19-Pandemie verursacht wurde und die Wirtschaft des Landes in den Abgrund riss, hat sich die Wirtschaft mit unerwarteten Zuwächsen in fast allen Wirtschaftssektoren wieder erholt.

DAMAC ist eines der bekanntesten Immobilienunternehmen in Dubai, das für die Entwicklung einiger der prestigeträchtigsten und beliebtesten Immobilienstrukturen nicht nur in Dubai, sondern in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt ist. Aufgrund der historischen Erneuerung der Wirtschaft der VAE hat die höhere Führung von DAMAC vor kurzem angekündigt, ein neues beeindruckendes Projekt in den bereits erstaunlichen Immobilienmarkt von Dubai zu integrieren.

DAMAC hat angekündigt, im Herzen Dubais die mediterranen „Lagunen“ zu bauen, die sich in der Nähe des ruhigen und friedlichen Viertels Dubai Hill 2 befinden werden, das sehr weit vom Lärm und der Hektik der zentralen Stadtteile Dubais entfernt ist.

Die Führung von DAMAC hat beschlossen, den aktuellen Trend auf dem Immobilienmarkt voll auszunutzen. DAMAC Lagoon wird voraussichtlich ein revolutionäres Projekt im Herzen von Dubai werden. Dieses Dubai Lagoon Projekt ist nach einem Thema konzipiert, das der weltberühmten Mittelmeerregion Südeuropas ähnelt.

Anwohner und sogar Touristen, die Dubai besuchen, können die komplette mediterrane Umgebung erleben, ohne die ursprüngliche Region zu besuchen. DAMAC Lagoon in Dubailand wurde von DAMAC entworfen, um seinen Bewohnern ein einzigartiges Lebensgefühl zu bieten, das kein anderer Ort auf der Welt bieten kann.

DAMAC Lagoon befindet sich glücklicherweise im beliebten Dubailand-Gebiet der Stadt. Dubailand ist ein Reiseziel von Weltklasse und bietet eine außergewöhnliche Kombination von hochwertigen Freizeit-, Unterhaltungs- und Sportaktivitäten. Die Gemeinde ist außerdem familienfreundlich und eignet sich ideal für Familien mit kleinen Kindern.

Dubailand spielt eine wichtige Rolle für das anhaltende Wachstum des Tourismus in Dubai und ist durch seine innovativen und meisterhaft geplanten Wohngemeinschaften hervorragend auf die Bedürfnisse der Anwohner abgestimmt. Die Wohngemeinschaften in Dubailand reichen von erschwinglichen bis hin zu luxuriösen Optionen, jede mit einem unverwechselbaren Lifestyle-Angebot und vollgepackt mit Annehmlichkeiten wie Schulen, Kindergärten, medizinischen Kliniken und Einkaufszentren; sie sind wie geschaffen für Familien.

Interessante Bazirke in Dubai

Das Dubai „Lagoons“-Projekt von DAMAC Properties ist nach dem mediterranen Thema gestaltet und stellt 8 Städte aus dem europäischen Mittelmeerraum dar, die hier als „Cluster“ bezeichnet werden. Diese Cluster stellen das Thema und die Umgebung der Städte, nach denen sie benannt sind, in großartiger Weise dar. Einige der schönsten Städte werden in diesem atemberaubenden Reiseziel zum Leben erweckt und sind eine Hommage an das mediterrane Leben in einem unnachahmlichen Stil.

Das Mittelmeer ist eine Region in Südeuropa, die sich entlang der Küste des Mittelmeers befindet. Dieser Ort ist in der ganzen Welt für sein wunderschönes und perfekt verteiltes Klima bekannt. In der Region gibt es trockene und warme Sommer und kühle und feuchte Winter. Aufgrund dieses günstigen Klimas hat die Natur diese atemberaubende und erstaunliche Region auch mit einer Reihe von Früchten und Nutzpflanzen gesegnet, die nirgendwo sonst auf der Welt wachsen.

Die Mittelmeerregion ist auch ein erstaunlicher Ort reicher Geschichte, die sich auch auf die Architektur und Kultur der Region ausgewirkt und sie beeinflusst hat. Es gibt kein anderes Meer auf der Welt, in dem sich mehr Geschichte abgespielt hat als im Mittelmeer. Es war bis in die Neuzeit hinein die zentrale Bühne der Geschichte. DAMAC hat sein Bestes getan, um die ursprüngliche Kultur und Architektur der Mittelmeerregion in ihrer DAMAC Lagoon darzustellen.

DAMAC Lagoon ist auch eine vom Wasser inspirierte Gemeinschaft, die entlang der Küste der warmen Gewässer geplant ist. Die Nähe zum Wasser erhöht den Wert des Ortes und zieht mehr Käufer an. Das Anwesen bietet seinen Bewohnern die Möglichkeit, beim Aufwachen den Blick auf spektakuläre Wasserfälle zu genießen und sich wie im Himmel zu fühlen.

Die Villen und Stadthäuser, die in DAMAC Lagoon Dubai geplant sind, werden mit einzigartigem Design und High-End-Ausstattung gebaut. DAMAC Lagoon hat eine Reihe von Besuchern angezogen, die sich schließlich in potenzielle Käufer verwandeln können. Weltklasse-Wohneinheiten, die an wunderschönen Gewässern gebaut werden, bilden eine perfekte Kulisse nicht nur für Luxus, sondern auch für einen stilvollen und charmanten Lebensstil. DAMAC Lagoon zu Ihrem Zuhause zu machen, kann unserer Meinung nach die beste Wahl sein, die man treffen kann.

8 Städte – 8 Lebensstile

Das atemberaubende und atemberaubende Projekt von DAMAC Lagoon in Dubai ist in 8 Cluster unterteilt, die nach 8 berühmten Städten oder Ländern des Mittelmeeres benannt sind. Diese 8 Cluster sind nach dem ursprünglichen Architekten und Design der Städte im Mittelmeerraum geplant.

Die Clusters:

– Venice

– Morocco

– Santorini

– Costa Brava

– Nice

– Malta

– Andalucia

– Potrofino

