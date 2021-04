Coronapoint eröffnet heute das Corona Testzentrum Hilden

Hilden, 07.04.2021

Coronapoint erweitert die Testmöglichkeiten im Kreis Mettmann: Ab Mittwoch den 07.04.2021 können kostenlose Bürgertests (Antigen-Schnelltests) sowie PCR-Labortests im neuen Coronapoint Corona Testzentrum in Hilden durchgeführt werden. Termin Buchungen sind möglich über www.coronapoint.de/hilden.

Nach der Eröffnung von Corona Teststationen in Langenfeld, Monheim-Baumberg und Mettmann startet die PAS Solutions GmbH innerhalb weniger Wochen das vierte Corona Testzentrum im Kreis Mettmann mit dem Projekt “Coronapoint”. Das Corona Testzentrum Hilden eröffnet am 07.04., um 12 Uhr auf dem Dr. Ellen-Wiederhold-Platz, 40721 Hilden.

Alle Personen, deren ständiger Wohnsitz oder fester Aufenthalt im Bundesgebiet liegt, können im Corona Testcenter Hilden kostenlos einen Schnelltest durchführen lassen. Um den Schnelltest bei Coronapoint Hilden kostenlos zu erhalten, müssen die Personen nicht in Hilden oder Umgebung wohnen. Der genaue Wohnort ist für die Nutzung der Bürgertests unerheblich. Die Bürgertests können nach aktueller Corona Teststrukturverordnung mindestens 1x pro Woche, d.h. auch mehrmals pro Woche kostenlos genutzt werden. Neben den Antigen-Schnelltest werden für Flüge, Auslandsreisen oder offizielle Anlässe auch PCR-Labortests im COVID-Test-Zentrum Hilden durchgeführt. Hierfür fällt eine Gebühr von 79,90 EUR an, welche die Analysekosten durch das Labor bereits beinhalten. Der PCR-Testabstrich darf für die meisten Flüge und Ausreisen nicht länger als 48 Stunden bei Einreise zurückliegen. Wird der Corona Test Abstrich in der Corona Teststelle Hilden werktags vor 16:00 Uhr und am Wochenende sowie Feiertags vor 12:30 Uhr entnommen, dann erhalten die Testpersonen das Ergebnis direkt vom Labor im Laufe des nächsten Tages nach Testabstrich. Durch die von Coronapoint eigens entwickelte Online Terminierungs- und Buchungssoftware wird der Aufenthalt der Testpersonen in allen Coronapoint Testzentren so kurz wie möglich gehalten. Um Wartezeiten zu vermeiden können Testtermine über die Coronapoint Webseite gebucht werden. Vor Ort wird der Code der Buchungsbestätigung gescannt, sodass der Check-In Prozess beschleunigt wird. Das Corona Schnelltestzentrum Hilden bietet auch Corona Tests ohne Termin an. Durch die Einführung eines Ausweis-Auslese Geräts soll in den nächsten Wochen auch der Ablauf für Testpersonen ohne Termin wesentlich beschleunigt werden.

Arbeitgeber müssen Home-Office überall dort anbieten “wo es möglich” ist und zugleich sich selbst verpflichten allen Mitarbeitern, die nicht im Home-Office arbeiten zweimal pro Woche einen Schnelltest anzubieten. Um Arbeitgebern den Mehraufwand zu ersparen, welcher durch die Organisation und fachgerechte Durchführung der Corona Tests anfällt, bietet das Coronapoint Testzentrum Hilden auch einen mobilen Testservice für Unternehmen, Schulen und Einrichtungen an. Regelmäßige Corona Tests des Personals bzw. der Schüler und Schülerinnen können dazu beitragen Infektionsketten schneller aufzudecken und so zu unterbrechen.

Das Coronapoint Corona Testcenter Hilden liegt zentral an Düsseldorf-Garath, Düsseldorf-Urdenbach, Düsseldorf-Benrath, Solingen- Ohligs, Solingen, Haan, Erkrath- Unterfeldhaus, Erkrath-Unterbach. Die Öffnungszeiten des Coronapoint Testzentrum Hilden sind: Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, So. u. an Feiertagen von 10-16 Uhr. Die Corona Teststation Hilden befindet sich auf dem Dr. Ellen-Wiederhold-Platz in der Nähe der Stadtverwaltung Hilden.

Die PAS Solutions GmbH wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Mit dem Launch des kostenlosen Suchportals www.corona-station.com rundet das Kölner Unternehmen sein Online Angebot ab. Die Coronapoint Corona Schnellteststellen in Langenfeld, Monheim-Baumberg, Mettmann, Hilden und in Zusammenarbeit mit dem studio dumont in Köln sind die ersten Offline-Projekte des Unternehmens.

