CEHATROL Technology eG erweitert jetzt den KFZ Bereich

Jetzt AUTO auch zwei Jahre nutzen inklusiv AVD Schutzbrief

Berlin, 05.04.2021 Der Bereich KFZ der CEHATROL Technology eG bietet den Mitgliedern jetzt auch wahlweise die Nutzung der Autos fĂĽr 24 Monate an. Neben dem Schutzbrief des AVD, Automobilclub von Deutschland, ist das ein weiterer Vorteil fĂĽr die Mitglieder.

“Wir haben das auf vielfachen Wunsch der Mitglieder, nach sehr anstrengenden Verhandlungen mit verschiedenen Herstellern realisieren können. Besonderen Dank gilt Mario Paul fĂĽr seinen Einsatz.” so Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung der CEHATROL

Die Nutzung von genossenschaftlichem Eigentum ist ein spannendes Thema. Dieses Modell gemeinsamen Eigentums macht einen Neuwagen erschwinglich und stellt die Interessen der Nutzer (Mitglieder) in den Mittelpunkt.

Kaution und Provision gibt es bei der CEHATROL Technology eG nicht. Wer Mitglied wird, kauft Genossenschaftsanteile und nutzt die Vorteile der Genossenschaft, solange er Mitglied ist. Sie fahren ihr Wunschauto bezahlbar und sicher, denn als Genossenschaftsmitglied sind Sie MiteigentĂĽmer und genieĂźen exklusives Nutzungsrecht.

Ihr Vorteil und ihr Nutzen liegen der Genossenschaft am Herzen. CEHATROL Technology eG will Ihnen DAS in einer starken Gemeinschaft unter dem Dach einer Genossenschaft bieten. Im Gegensatz zu einer Finanzierung oder Leasing können Sie als Genossenschaftsmitglied Ihr Fahrzeug schuldenfrei zu sehr günstigen Konditionen nutzen. Es gibt auch keine Eintragung in der SCHUFA. Als Mitglied in der CEHATROL Technology eG sind Sie Miteigentümer und erhalten das exklusive Nutzungsrecht an Ihrem Traumauto. Nutzen Sie unsere Mitgliederförderung für genossenschaftliche Mobilität und verwirklichen Sie Ihren Traum. Es stehen die Marken Porsche, BMW, AUDI, VW, Volvo und Skoda zur Verfügung. Alle anderen Marken stehen auf Anfrage zur Verfügung. CEHATROL Bereich KFZ

Wir sind ein global tätiges Technologieunternehmen. Durch Innovationen und kundenorientierte Lösungen erarbeiten wir uns eine Führungsposition im Segment Energieproduktion und Energieprodukte.

DIE Genossenschaft fĂĽr MENSCH, ENERGIE und UMWELT!

