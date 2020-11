cbs bringt Ritter Sport-Jubiläumsschokolade heraus

Sonderedition zum 25-jährigen Firmenbestehen

Heidelberg, 26. November 2020 – Diese Kooperation ist mehr als ein SAP-Zukunftsprojekt: cbs Corporate Business Solutions, Pionier in Sachen Digitale Transformation, hat eine strategische Partnerschaft mit dem Schokoladenhersteller Ritter Sport vereinbart. Dabei entstand die Idee, eine besondere Jubiläumsschokolade zu kreieren. Schließlich feiert cbs in diesem Jahr 25-jähriges Firmenbestehen. Nun hat der schwäbische Erfinder des “Quadratisch, praktisch, gut” geliefert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Ritter Sport Limited Edition “cbs 25th Anniversary” – eine ganz besondere Vollmilchschokolade mit Waffel. Auflage: 30.000 Stück.

So werden Kunden zu Lieferanten und Dienstleister zu Kunden. Die Schokolade wird in den nächsten Tagen und Wochen an den Deutschen Kinderschutzbund (DKSB), an verschiedene Krankenhäuser der Region, an Behinderten-Einrichtungen, Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen, Schulen und Kitas verteilt. Dabei packen viele der 600 cbs-Berater selbst mit an.

Daneben sollen auch die Partner und Kunden in ganz Deutschland von cbs beschenkt werden. “Mit dieser besonderen Aktion wollen wir 30.000 Menschen eine kleine Freude machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern”, erklärt CEO Harald Sulovsky. Der Firmengründer hatte die Idee gemeinsam mit Asmus Wolff, Geschäftsführer Supply Chain bei Ritter Sport, bei einem Treffen vor einigen Monaten spontan geboren.

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA® realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Das Beratungsunternehmen ist Gründungsmitglied der globalen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 600 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie acht internationalen Dependancen. Unterstützt durch Near- und Offshore-Center sowie ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040

erik.wegener@cbs-consulting.de

http://www.cbs-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.