Buchvorstellung: “Die befreite Frau – Ein Lesezyklus”

Die befreite Frau – Ein Lesezyklus

Die Geschichten und Schicksale von 28 Frauen befüllen in facettenreichen Ausprägungen und kaleidoskopartiger Gefühlsvielfalt das nun Werk von Anton Michael Luchner.

Von Antonia bis Zsanett unternimmt der Autor den Versuch, als Mann aus Sicht der Frauen das Wesen des Weiblichen zu ergründen. Dieses wagemutige, eventuell anmaßende oder dreiste gedankliche Durchstreifen verschiedenster Lebensumstände von Frauen führte zu jenen Einsichten, welche zum Titel des Buches “Die befreite Frau” aufgefordert haben.

Dass genau 28 Geschichten entstanden sind, ist frei von jeglicher Zufälligkeit, sondern respektvoll und achtsam der Tatsache geschuldet, dass auch der weibliche Zyklus 28 Tage umfasst, wodurch sich die Bedeutung des Untertitels “Ein Lesezyklus” erschließt.

Die dabei angewandte, manchmal ausgiebig komplexe Ausgestaltung der Sprache lädt zum Verweilen ein – als Anregung zum weiteren gedanklichen Flanieren in den dargestellten Gefilden gedacht.

Autor:

Als gebürtiger Tiroler und begeisterter Hobbywiener reist Anton Michael Luchner zwischen diesen Welten hin und her, einmal die Beschaulichkeit der ländlichen Idylle, ein anderes Mal das überreiche Füllhorn der Großstadt genießend. Hier wie dort neugierig die Menschen beobachtend bilden diese vielfältigen Lebensumstände den Nährboden für seine Bücher. In seiner oftmals subtilen und mitunter machtvollen Sprache schrieb er bisher ein Sachbuch (“Verzaubert und Verführt – Eine launige Reise durch die Welt der Beeinflussung”, Mai 2019), 28 Kurzgeschichten über Frauen (“Die befreite Frau – Ein Lesezyklus”, November 2020) und Beiträge in einem hoffnungsgebenden Buchprojekt (“Dreams into action – Das Zukunftslesebuch”, Juni 2020).

Geboren am 24. Februar 1964 beeinflussten sein Schreiben wesentlich entscheidende Fügungen wie ein liebevolles Elternhaus, das Gründen einer innig geliebten, inspirierenden Familie und etliche andere bereichernde Lebensumstände.

In seinem hauptsächlichen Beruf strebt der Autor als Manager in einer löblichen, zukunftsorientierten Industriesparte nach erbaulicher Wirksamkeit.

