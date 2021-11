Black Friday Sale 2021: 25 % Rabatt auf Bauhaus-Möbel

Großer BLACK FRIDAY SALE bei BauhausBerlin: Bauhaus-Möbel um 25% reduziert + Versandkosten geschenkt. Noch mehr sparen im Lagerverkauf!

Das Warten auf den Black Friday Sale 2021 lohnt sich für Liebhaberinnen und Liebhaber hochwertiger Bauhaus-Möbel besonders. Denn am Freitag, den 26. November 2021 um 0:00 Uhr startet bei BauhausBerlin der große Möbel-Sale anlässlich des Black Friday 2021.

Beim Black Friday Sale 2021 erhalten Kundinnen und Kunden 25% Rabatt auf alle Bauhaus-Möbel im Shop. Außerdem gibt es den Speditionskosten-Anteil in Höhe von 45,00 Euro geschenkt. Der Black-Friday-Rabatt gilt schon ab einem Bestellwert von nur 1.000 Euro. Der Rabatt in Höhe von 25 % wird automatisch an der Kasse abgezogen. Hier geht es zum Shop für Bauhaus-Möbel: https://www.bauhausberlin.com/.

Noch mehr sparen mit Möbeln aus dem Lagerverkauf

Die Möbel im Lagerverkauf stammen aus Rückläufern und sind ohnehin schon reduziert. Auch auf die bereits reduzierten Lagerhaus-Möbel gibt es 25 % Black-Friday-Rabatt! Die Lagerhaus-Möbel haben einen weiteren Vorteil: Sie sind sofort versandbereit. Die Black-Friday-Möbel-Angebote von BauhausBerlin laufen bis zum Cyber Monday, also bis Montag, den 29. November 2021 um 24:00 Uhr.

25 % Rabatt! Es lohnt sich, schnell zu sein

Aufgrund der Erfahrungen des letzten Black-Friday-Möbel-Sales empfiehlt es sich, schnell zu sein und nicht bis zum Cyber Monday zu warten. Wer den Kauf von Möbeln plant, sollte sich schon jetzt im Möbelshop umsehen und die Links zu den Wunschmöbeln speichern.

BauhausBerlin: hochwertige Repliken von Bauhaus-Möbeln bestellen

Die Möbel von BauhausBerlin werden in einer italienischen Manufaktur mit großer Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Die hochwertigen Materialien kauft die Manufaktur in der Region ein. Diese nachgebauten Möbel von BauhausBerlin stehen den Original-Bauhausmöbeln qualitativ in nichts nach. Darum stehen diese Möbel in zahlreichen Kanzleien, Praxen und in Privathaushalten mit Liebe zum klassischen Bauhaus-Design.

So geht es nach dem Kauf weiter

Die Möbel-Bestellung wird umgehend an die italienische Manufaktur weitergeleitet. Jedes Möbelstück wird dort mit hochwertigen Materialien und mit handwerklichem Geschick hergestellt. Die bestellten Möbel werden voraussichtlich bis Ende Februar 2022 bei den neuen Besitzern eintreffen. Möbel aus dem Lagerverkauf kommen schon innerhalb von ca. 2 Wochen in Absprache mit der Möbelspedition. Auch die Black-Friday-Möbel-Angebote werden selbstverständlich genauso sorgfältig verpackt wie immer. Die Bauhaus-Möbel sollen schließlich sicher und unversehrt bei den Kunden ankommen.

Beim Black-Friday-Möbel-Sale 2021 gibt es 25 % Rabatt und kostenlosen Versand vom 26.11.2021, 0:00 Uhr, bis zum 29.11.2021, 24:00 Uhr im Shop von BauhausBerlin: https://www.bauhausberlin.com/.

BauhausBerlin.com bietet günstige Bauhaus-Reproduktionen aus italienischer Herstellung. Die Bauhaus-Möbel werden nach Bestelleingang in einem traditionellen Familienbetrieb gefertigt. Die italienische Manufaktur bringt generationenübergreifende Erfahrung im Möbelbau mit. Die Kunsthandwerker sind geübt im Umgang mit kostbaren Hölzern, geschmeidigem Leder und anderen Werkstoffen aus der näheren Umgebung der Manufaktur. Das garantiert Qualität und Langlebigkeit der Bauhausmöbel-Reproduktionen. Das Team von BauhausBerlin.com arbeitet transparent und serviceorientiert. Das zeigen auch die vielen guten Bewertungen von Kunden und der hohe Anteil an wiederkehrenden Kunden.

