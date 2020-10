Bio Partner Schweiz AG setzt auf branchenspezifische Multi-Tenant-Cloud von Infor

Infor CloudSuite Food & Beverage für eine tragfähige Wachstumsgrundlage

München, 22. Oktober 2020 – Infor gab bekannt, dass die Bio Partner Schweiz AG die Infor CloudSuite Food & Beverage einführen wird. Die Suite wird ein On-Premise-ERP-System ersetzen und soll dazu beitragen, das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, indem zahlreiche branchenübliche Funktionen nun im Standard verfügbar sind und interne Prozesse konsolidiert werden. Die Implementierung wird das Alliance-Partner-Unternehmen Maximum Solution Consulting Group GmbH (MSC) mit seiner langjährigen Erfahrung in der Lebensmittelindustrie durchführen.

Detaillierte Informationen zur Infor CloudSuite Food & Beverage hier: https://www.infor.com/de-de/industries/food-beverage

Die Bio Partner Schweiz AG ist der führende Dienstleister und Großhändler für den Schweizer Biofachmarkt. Vom Hauptsitz in Seon (Kanton Aargau) aus bedient das Unternehmen insgesamt 3.500 Kunden in den Bereichen Biofach- und Detailhandel, aber auch Gastronomie und verarbeitende Industrie. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren im Rahmen des Trends hin zu biologischen und nachhaltigen Lebensmitteln ein sehr starkes Wachstum erfahren – und entsprechend stiegen auch die Herausforderungen des Geschäfts, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kunden und zusätzlichen Wertschöpfungsmöglichkeiten.

Das bisherige ERP-System konnte mit dieser Entwicklung letztlich nicht mehr Schritt halten – denn gerade, weil es über die Jahre hinweg stark modifiziert und durch komplementäre Insellösungen ergänzt wurde, hatte es zuletzt seine Update-Fähigkeit faktisch eingebüßt. Bio Partner entschied sich schließlich dazu, auf die Suche nach einer Ersatzlösung zu gehen, und wurde bei der CloudSuite Food & Beverage aus dem Hause Infor fündig. Die Suite wurde gezielt für die Bedürfnisse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt und bietet somit zahlreiche geeignete Werkzeuge, um die globalen Lieferketten zu optimieren und Prozesse zu beschleunigen. Viele Last-Mile-Funktionen, die für die Branche typisch sind, sind bereits im Standard integriert.

“Um unseren Kunden effiziente und qualitativ hochstehende Dienstleistungen zu marktgerechten Preisen anbieten zu können, sind wir auf leistungsfähige Systeme angewiesen, die technologisch auf dem neusten Stand sind. Nur so können wir auch zukünftigen Kundenbedürfnissen genügen”, sagt Thomas Steiner, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Kaufmännischer Bereich & Rohstoffhandel bei Bio Partner Schweiz. “Infor kann uns eine Lösung zur Verfügung stellen, die zahlreiche branchenübliche Prozesse direkt “out of the box” abbildet und sich mit seiner Multi-Tenant-Cloud von den Wettbewerbern abhebt. Damit bildet die Lösung eine tragfähige Grundlage für unser künftiges Unternehmenswachstum.”

“Zum jetzigen Zeitpunkt stellt Infor als einziger Anbieter eine komplett integrierte industriespezifische Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in einer multimandantenfähigen Cloud zur Verfügung”, erklärt Jörg Jung, Executive Vice President & General Manager EMEA Central, South and Israel bei Infor. “Bio Partner bleibt dadurch nicht nur immer auf dem neuesten technischen Stand und kann sich auf das Kerngeschäft konzentrieren – unsere CloudSuite macht zudem die Erschließung neuer Geschäftsmodelle erst möglich.”

Über die Bio Partner Schweiz AG

Die Bio Partner Schweiz AG ist der führende Dienstleister und Grosshändler im Biomarkt Schweiz. Bio Partner bedient insgesamt 3.500 Kunden in den Bereichen Biofachhandel, Detailhandel, Gastronomie und die verarbeitende Industrie. Weitere Informationen unter: https://www.biopartner.ch/de/

Über Infor

Infor ist einer der weltweit führenden Anbieter von Business-Cloud-Software, die auf ausgewählte Branchen spezialisiert ist. Mit unseren Unternehmensapplikationen unterstützen wir bei Infor 67.000 Kunden in mehr als 175 Ländern weltweit und bieten ihnen damit gesteigerten Mehrwert und geringeres unternehmerisches Risiko – bei nachhaltigen Vorteilen für ihr Geschäft. Wir ermöglichen es unseren 17.000 Mitarbeitern, ihr detailliertes Branchenwissen und datenbasierte Erkenntnisse zu nutzen, zu lernen und sich immer neu anzupassen, um neue geschäftliche und branchenspezifische Herausforderungen zu bewältigen. Infor hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden moderne Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihr Unternehmen transformieren und ihren eigenen Weg zur Innovation beschleunigen können. Weitere Informationen finden sich unter www.infor.de

