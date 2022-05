Bilder und Sprüche Leben auf T-Shirts, Hoodies und Caps

Die Freidenker Galerie zeigt Bilder und Sprüche zum Nachdenken und Schmunzeln. Jetzt hat die von Rainer Ostendorf 2012 gegründete Online-Galerie einen Spreadshop eröffnet.

Sie zeigt in dem neuen Shop T-Shirts, Hoodies und Caps mit Bilder und Sprüchen aus der Freidenker Galerie. Wer Kunst und Philosophisches mag, der findet in dem neuen Freidenker-Spreadshop bedruckte T-Shirts, Hoodies und Caps – Shirts und Hoodies mit lustigen, coolen und weisen Sprüchen.

Im Freidenker-Spreadshop finden Sie Bilder und Sprüche von Rainer Ostendorf und Moderne Kunst von Ilona Jentsch. Ihre preisgekrönten Arbeiten, Skulpturen und Assemblagen aus Computerteilen, sind sehenswert. Es werden ca. 150 Bilder und Sprüche auf T-Shirts, Hoodies und Caps in dem Shop gezeigt – Shirts und Hoodies in vielen Farben, Formen und Größen, Shirts und Hoodies in Top-Qualiät für Männer und Frauen.

Die Freidenker Galerie wurde 2012 von Rainer Ostendorf gegründet. Die Online-Galerie zeigt in verschiedenen Themen-Ausstellungen viele Bilder, Zitate und schöne Sprüche zu den Themen Leben, Liebe und Glück. Berühmte Dichter, Denker und Künstler geben in den Ausstellungen Antworten auf viele Fragen. Was ist Liebe? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist Glück? Was ist Wahrheit?

Sie finden in den Ausstellungen weise, lustige und schöne Sprüche – Aphorismen, Zitate und Sprüche, die zum Nachdenken und Schmunzeln anregen. Von der Leselupen-Redaktion erhielt die Freidenker Galerie das Lob „Ausgezeichnete Literatur-Website“

Besuchen Sie den neuen Spreadshop der Freidenker Galerie. Dort finden Sie die beliebtesten Bilder und Sprüche aus der Freidenker Galerie. Schauen Sie mal hier:

Sprüche Leben auf T-Shirts, Hoodies und Caps – Freidenker Galerie

