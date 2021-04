bhp motorsport-Basis Asien – Chiptuning Audi

Chiptuning des Audi A7 45 TFSI

Weilheim an der Teck, 21.03.2021: Die bhp motorsport-Basis in Guangzhou, China, in der Nähe von Hongkong, hat das Chiptuning für den Audi A7 45 TFSI erfolgreich umgesetzt. Mit 245 PS beeindruckt der Audi-Vierzylinder von Haus aus mit einer soliden Serien-Performance, doch nach einer professionellen Leistungssteigerung mittels Kennfeldoptimierung (Map Optimization) standen hinterher 300 PS auf dem Leistungsprüfstand. Das Drehmoment wurde von 370 auf 440 Nm gesteigert. Der A7 TFSI wurde unter den Händen der Meister der bhp-China-Basis noch schneller, agiler und spritziger. Das Foto des Audi – von hinten – wurde bewusst gewählt, denn das wird der allerhäufigste Anblick sein, wenn man nicht selbst drin sitzt. Um diese Performance zu erreichen, ist jedoch ein sensibles und technisch herausforderndes Vorgehen notwendig.

bhp Chiptuning – Motortuning ohne Nebenwirkungen

bhp motorsport erarbeitet inhouse mit erfahrenen Chiptunern und mit weiteren Partnern Zugänge zu den Motor-Steuergeräten (ECU – Electronic-Control-Unit) fast aller PKW-Modelle, um danach die für das Chiptuning relevanten Daten auslesen zu können. So auch bei diesem Audi A7-Modell. Die in der Software enthaltenen Kennfelder werden also entschlüsselt und entsprechend den Wünschen der Kunden modifiziert. Bei dem Chiptuning von bhp wird für den Audi A7 TFSI die bestmögliche Balance aus Leistung und Performance gefunden, und auch die Alltagstauglichkeit und Standfestigkeit, sprich Haltbarkeit, werden berücksichtigt. Ziel: Kunden sollen ausschließlich in den Genuss und Fahrspaß von mehr Leistung und Drehmoment kommen – ohne Nebenwirkungen. Eine verlängerte Motorgarantie gehört deshalb bei vielen PKW-Modellen zum bhp-Leistungsspektrum.

bhp motorsport – weltweiter Erfolg

Mit über 80 Stützpunkten in Deutschland und über 200 Stützpunkt-Händlern weltweit gehört bhp Chiptuning made in Germany zu den besten und beliebtesten Chiptunern. Die Begeisterung für das Machbare ist in China, und in ganz Asien, besonders ausgeprägt. Die technikaffinen Asiaten schätzen zudem die hohe Qualität, die durch das Chiptuning von bhp-motorsport gewährleistet wird. Keine Plastikbox oder günstiges Gaspedal-Tuning, sondern eine professionelle Neu-Programmierung des Steuergeräts, – das ist professionelles Chiptuning.

Der praktische Chiptuning-Konfigurator der Website von bhp Chiptuning ermöglicht die einfache Auswahl des eigenen Fahrzeugs und die sofortige Anzeige der möglichen Leistungssteigerungen.

bhp motorsport realisiert Motortuning und Chiptuning auf höchstem Niveau. Eigene Software-Entwicklung auf einem Allrad-Leistungsprüfstand, mehrere interne Programmierer und ein eigenes Kompetenz-Entwicklungszentrum machen es der bhp motorsport GmbH möglich, hochwertige Tuning-Software für nahezu alle Fahrzeuge des Weltmarkts anzubieten.

Kontakt

bhp motorsport GmbH

Carlo Renz

Eisenbahnstrasse 20

73235 Weilheim an der Teck

07023742211

info@bhp-motorsport.de

https://www.bhp-chiptuning.com/

