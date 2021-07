Bewerber:innen haben immer eine Antwort verdient

Gegen Ghosting im Bewerbungsprozess

Dutzende Bewerbungen abgeschickt, doch wenige bis gar keine Rückmeldungen erhalten? Für viele Bewerber:innen ein bekanntes und vor allem frustrierendes Szenario. Schließlich haben sie viel Zeit und Arbeit in die Erstellung von Bewerbungsunterlagen gesteckt. “Jede:r Bewerber:in hat eine Rückmeldung verdient”, ist Kathrin Gülgel, Manager Central Sales & Delivery bei Randstad Deutschland, überzeugt. “Das zeugt von einem respektvollen Umgang mit Bewerber:innen.”

Die Sendungsverfolgung für die Bewerbung

Um Bewerber:innen noch fairer und transparenter über den Status ihrer Bewerbung zu informieren, hat Randstad sich ein besonderes Vorbild genommen: “Beim Online-Shopping gehört die Sendungsnachverfolgung längst zum Standard. Für uns war klar: Das muss auch im Recruiting möglich sein”, erklärt Kathrin Gülgel. So entwickelte der Personaldienstleister sein sogenanntes Track & Trace-System für die Bewerbung.

Wer sich bei Randstad bewirbt, erhält bei jeder relevanten Statusveränderung eine tagesaktuelle Information per E-Mail. “Wird die Bewerbung bearbeitet oder ein:e Bewerber:in einem Kunden vorgeschlagen, erfolgt ein Update per Mail”, erklärt Kathrin Gülgel. “So wissen Bewerber:innen immer, woran sie bei uns sind und welcher Schritt als nächstes kommt.” Das System nimmt eine tägliche Auswertung vor und sammelt alle Statusänderungen in einer E-Mail.

Bewerbungsprozess als Service

“Für uns ist der Bewerbungsprozess ein Geben und Nehmen. Denn wir freuen uns nicht nur über jede Bewerbung, sondern sind an einer langfristigen Verbindung mit den Bewerber:innen interessiert. Deswegen arbeiten wir kontinuierlich daran, den Prozess weiter zu verbessern”, sagt die Randstad Expertin. “Selbst wenn jemand bei uns den gewünschten Job auf Anhieb nicht erhält, wollen wir zeigen: Wir bleiben am Ball und finden eine passende Stelle für unsere Bewerber:innen.”

