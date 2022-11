BEIDFÜSSIG – VON BARMBEK BIS SAN SIRO

Die Biografie von Andreas Brehme

Ab sofort erhältlich, die neue Biografie von Andreas Brehme: Beidfüßig – Von Barmbek bis San Siro

Auf den Bolzplätzen in Hamburg-Barmbek träumte Andreas Brehme wie viele andere Jungs in seinem Alter von seinen großen Idolen aus der Nationalmannschaft. Wer hätte damals gedacht, dass er Jahre später zusammen mit Uwe Seeler, Günter Netzer und Franz Beckenbauer in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen würde. In seiner Autobiographie „Beidfüßig“ erzählt Andreas Brehme von seinen Anfängen als Amateurfußballer, über erste Bundesligastationen in Kaiserslautern und München bis zu den großen Erfolgen mit Inter Mailand und der Nationalmannschaft. Der Mann, der Deutschland mit seinem legendären Elfmeter im Finale gegen Argentinien 1990 zum Weltmeister machte, gibt dabei einen interessanten Einblick in den Fußball der 80er und 90er Jahre und bezieht klare Stellung zu aktuellen Themen im Weltfußball. Dabei bleibt er, wie schon als aktiver Spieler, unterhaltsam, grundehrlich und immer ein fairer Sportsmann.

Produktdetails:

ISBN: 978-3-949929-17-5

Autor: Andreas Brehme

Auflage: 1

Maße: 21 x 14,8 x 1,4 cm

Gewicht: 350 g

