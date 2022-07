Baugrundstück verkaufen

Verkäufer von Grundstücken treffen bei der WHS auf erfahrene Partner

Die Lage einer Immobilie trägt erheblich zur Wohnqualität der Bewohner bei. Deshalb ist die Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) seit jeher auf der Suche nach den perfekten Baugrundstücken. Verkäufer profitieren beim Verkauf an die WHS mehrfach.

Egal ob in und um Stuttgart, München, Frankfurt am Main, Köln oder Dresden – die Suche nach geeigneten Baugrundstücken genießt bei der WHS einen hohen Stellenwert. Verkäufer, die ihr Grundstück an die WHS verkaufen, profitieren von zahlreichen Vorteilen. So kümmern sich die Immobilienexperten beispielsweise um die komplette Abwicklung und alle vertraglichen Details. Passt die Lage, ist die WHS in Sachen Klassifizierung der Grundstücke offen für verschiedenste Angebote. Folgende Typen kommen in Frage.

Baugrundstücke: Das sind die verschiedenen Typen

Der erste Typ ist das sogenannte Bauerwartungsland. Bei dieser Einstufung liegt zwar noch kein Baurecht vor, allerdings ist es häufig machbar dieses zu entwickeln. Die WHS kauft Bauerwartungsland! Der nächste Grundstückstyp ist das nicht-erschlossene Baugrundstück. Das ist ein Grundstück, das auf Anordnung der Gemeinde bebaut werden darf – eine Genehmigung liegt vor, lediglich die Erschließung steht noch aus. Auch nicht-erschlossene Baugrundstücke kauft die WHS. Der dritte Grundstückstyp ist das erschlossene Baugrundstück. Hier ist das Grundstück bereits technisch erschlossen. Das bedeutet, unter anderem, ist bereits ein Anschluss an die Kanalisation, das Stromnetz oder das Telefonnetz vorhanden. Die WHS kauft erschlossene Baugrundstücke!

Bebaute Grundstücke verkaufen

Auch bebaute Grundstücke kauft die WHS. Dabei handelt es sich um Grundstücke, auf denen bereits ein Wohngebäude oder eine Gewerbeimmobilie steht. Nach dem Kauf entscheiden WHS-Experten, je nach Zustand des Gebäudes, ob es sinnvoll ist, den Bestand zu sanieren oder abzureißen, um Platz für eine neue Immobilie zu schaffen.

Egal welches Baugrundstück verkauft werden soll, mit der WHS haben Verkäufer einen zuverlässigen und erfahrenen Partner, der sich um alle wichtigen Details kümmert und stets faire Preise bezahlt.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

