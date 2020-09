B2Mission – Teambuilding trifft auf sportliche Herausforderung

Im Rahmen einer vierwöchigen Mission gehen Unternehmen auf gemeinsame Punktejagd. Spaß, Sicherheit und Flexibilität garantiert!

Firmen, Vereine und Institutionen aufgepasst! B2Mission, ein App-basiertes Angebot von B2Run, ist DAS Teambuilding-Event des Jahres, das zeitgleich das betriebliche Gesundheitsmanagement fördert. Vom Auszubildenden bis zum Chef stellen sich die Teilnehmer vom 14. September bis zum 9. Oktober 2020 gemeinsam und dennoch individuell durchführbar einer sportlichen Herausforderung. Sie gehen auf Entdeckungsreise vor der eigenen Haustür oder rund um den Arbeitsplatz und erleben den Spaß an Bewegung neu. Dank der digitalen Ausrichtung ist B2Mission auch in Zeiten der Corona-Pandemie kontaktfrei und damit risikolos umzusetzen.

B2Mission ist eine hervorragende Möglichkeit den Teamgeist zu stärken und die Mitarbeiter zu motivieren vier Wochen lang regelmäßig in Bewegung zu bleiben. Es geht dabei nicht primär um die sportliche Leistung. Vielmehr stehen der Spaß und das gemeinsame Erlebnis mit dem Team im Vordergrund.

Zeitlich und örtlich flexibel durchführbar richtet sich die Mission an Läufer und Walker der unterschiedlichsten Leistungsniveaus. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wann, wo, wie lange und ob sie zusammen oder allein unterwegs sind. Das gemeinsame Ziel ist es, als Team innerhalb von vier Wochen möglichst viele Punkte zu sammeln. Jeder Teilnehmer trägt dabei zum Teamerfolg bei! Zahlreiche lokale und nationale Wertungen steigern die Motivation und den Antrieb. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Bilder, Kommentare und Ergebnisse zu posten und so die Mitstreiter über die eigenen Leistungen auf dem Laufenden zu halten. Verschiedene “Challenges” sorgen für Abwechslung und zusätzlichen Spaß. Die Teilnehmer erleben den Teamspirit und verfolgen ein gemeinsames Ziel ohne dem Risiko einer Großveranstaltung ausgesetzt zu sein.

Die App steht ab Ende August zum Download bereit. Mittels einer intuitiven Handhabung zählt sie während des Aktionszeitraums die zurückgelegten Kilometer und wandelt diese in Punkte um. In 18 Städten bzw. Regionen stehen zudem jeweils vier spannende “Challenges” zur Verfügung. Dabei gilt es jeweils innerhalb von 60 Minuten möglichst viele der “Checkpoints” zu

erreichen und unterschiedliche Aufgaben, wie z.B. Quizfragen oder kleine Workout-Übungen, zu erfüllen. Spielerisch und laufend bzw. walkend lernen die Teilnehmer so ihre Umgebung von einer neuen Seite kennen und sammeln gleichzeitig wertvolle Punkte für ihr Team.

Die Anmeldung für B2Mission ist schnell und einfach online durchführbar und bis zum Start am 14.09. noch möglich. Der Teamkapitän registriert sein Unternehmen und bucht für alle Teilnehmer die Startplätze. Die Teilnehmer erhalten im Anschluss einen Teamcode, mit welchem sie sich in der App auf ihrem Smartphone für die Teilnahme freischalten können. Die Kosten betragen ab 17,90 Euro pro Person (zzgl. MwSt.). Ein Team besteht aus mindestens fünf Teammitgliedern. Selbstverständlich können aber auch kleinere Teams bzw. Einzelpersonen mitmachen und Punkte für die Einzelwertung sammeln.

Weitere Informationen unter www.b2mission.de

